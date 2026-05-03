Dinamani
தமிழகத்தில் யாா் ஆட்சி? இன்று காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடக்கம்இடதுசாரிகளை வீழ்த்தியது போல திரிணமூலை வீழ்த்துவோம்: பாஜக சுவேந்து அதிகாரிவாக்குத் திருட்டுக்கு வாய்ப்பில்லை: மேற்கு வங்க தேர்தல் ஆணையம்வாக்கு எண்ணிக்கை: தயார் நிலையில் மேற்கு வங்கம் - தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரிஉலக பத்திரிகை சுதந்திர குறியீட்டு பட்டியலில் இந்தியா தொடர் சரிவு! கார்கே விமர்சனம்
/
சேலம்

சேலம் உருக்காலையில் சிஐடியு தொழிற்சங்கத்தினா் உண்ணாவிரதப் போராட்டம்

News image

சேலம் உருக்காலையில் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சிஐடியு தொழிற்சங்கத்தினா்.

Updated On :3 மே 2026, 7:39 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சேலம் உருக்காலையில் உள்ள முக்கிய பிரிவுகளை ஒப்பந்த முறையில் தனியாா் வசம் ஒப்படைக்க எதிா்ப்பு தெரிவித்து, சிஐடியு தொழிற்சங்கத்தினா் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் சனிக்கிழமை ஈடுபட்டனா்.

சேலம் உருக்காலை வளாகத்தில் நடைபெற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டத்துக்கு, சிஐடியு சங்க தலைவா் குப்புசாமி தலைமை வகித்தாா். பொதுச் செயலாளா் கே.பி.சுரேஷ்குமாா் உண்ணாவிரதத்தை தொடங்கிவைத்து பேசினாா். உருக்கு சம்மேளன துணைத் தலைவா் பி.பன்னீா்செல்வம் கண்டன உரையாற்றினாா்.

இதுகுறித்து தொழிற்சங்க நிா்வாகிகள் கூறுகையில், சேலம் உருக்காலை நிா்வாகம் ஆலையின் முக்கிய உற்பத்தி பிரிவுகளான பராமரிப்பு மற்றும் செயல்பாடு ஆகியவற்றில் பணிகளை ஒப்பந்த முறையில் தனியாா் வசம் ஒப்படைக்க நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது.

இந்த மறைமுக தனியாா்மய முடிவைக் கண்டித்து பலமுறை வாயில் கூட்டம், கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் போன்றவற்றை நடத்தியுள்ளோம். எனினும், இதை ஏற்காத சேலம் உருக்காலை நிா்வாகம் தற்போது பணிகளை தனியாா் வசம் ஒப்படைக்கும் நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

இதைக் கண்டித்தும், உருக்காலை நிா்வாகத்தின் இந்த முடிவை கைவிட வலியுறுத்தியும் உருக்காலை சிஐடியு சங்கம் சாா்பில் ஒருநாள் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளோம் என்றனா்.

இதில், சங்க தலைவா்கள் பாலாஜி, சரவணன், சின்னசாமி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். சிஐடியு மாவட்ட துணைத் தலைவா் ஆா்.வெங்கடாபதி உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை நிறைவுசெய்து வைத்தாா்.

தொடர்புடையது

ரயில்வே துறையில் ஆள்குறைப்பு நடவடிக்கையை கண்டித்து முற்றுகைப் போராட்டம்

ரயில்வே துறையில் ஆள்குறைப்பு நடவடிக்கையை கண்டித்து முற்றுகைப் போராட்டம்

சிவகங்கையில் மே தின பொதுக் கூட்டம்

சிவகங்கையில் மே தின பொதுக் கூட்டம்

பேடிஎம் நிறுவனம் இனி இந்தியா்களின் வசம்: உள்நாட்டு முதலீட்டாளா்களிடம் 50.3% பங்குகள்

பேடிஎம் நிறுவனம் இனி இந்தியா்களின் வசம்: உள்நாட்டு முதலீட்டாளா்களிடம் 50.3% பங்குகள்

திருவாரூா் வழியாக ரயிலை இயக்கக் கோரி கடையடைப்பு

திருவாரூா் வழியாக ரயிலை இயக்கக் கோரி கடையடைப்பு

வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!
வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
வீடியோக்கள்

அம்மா அம்மாதான் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
வீடியோக்கள்

தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு