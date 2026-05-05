சங்ககிரி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.வெற்றிவேல், தவெக வேட்பாளரை விட கூடுதலாக 9,517 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
சங்ககிரி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.வெற்றிவேல், தவெக சாா்பில் கே.செந்தில்குமாா், திமுக சாா்பில் மு.மணிகண்டன் உள்பட 20 போ் போட்டியிட்டனா்.
இத்தொகுதியில் 2,926 போ் தபால் வாக்கு அளித்தனா். தோ்தலில் மொத்தம் 2,41,093 போ் வாக்களித்தனா். வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகள், தபால் வாக்குகள் சங்ககிரி தொகுதி தோ்தல் அலுவலா் ம.மு.தெ.கேந்திரியா தலைமையில் எண்ணப்பட்டன.
இதில், அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.வெற்றிவேல் (தபால் வாக்குகள் உள்பட) 87,342 வாக்குகளும், தவெக கே.செந்தில்குமாா் 77,825 வாக்குகளும், திமுக மு.மணிகண்டன் 65,716 வாக்குகளும், நாதக அ.நித்யா 7,534 வாக்குகளும் பெற்றனா். இதில் இதில் 9,517 வாக்குகள் அதிகம் பெற்ற அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி பெற்ாக அறிவிக்கப்பட்டாா். நோட்டாவில் 711 வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.
தொடர்புடையது
நாமக்கல் தொகுதி: தவெக வேட்பாளா் சி.எஸ்.திலீப் வெற்றி
பா்கூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி
வேதாரண்யம் தொகுதியில் அதிமுக வெற்றி
சேந்தமங்கலம் தொகுதி: தவெக வேட்பாளா் பொன். சந்திரசேகா் வெற்றி
வீடியோக்கள்
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு