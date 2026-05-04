சேலத்தில் தவெக தொண்டா்கள் பட்டாசுகளை வெடித்து கொண்டாட்டம்..

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தவெக முன்னிலை பெற்றதை அடுத்து சேலத்தில் அக்கட்சி தொண்டா்கள் பட்டாசுகளை வெடித்து திங்கள்கிழமை கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை திங்கள்கிழமை தொடங்கியது முதலே, தவெக வேட்பாளா்கள் முன்னணி பெற்றனா். தொடா்ந்து, வெற்றிபெற்றதை அறிந்த தவெகவினா் அதனைக் கொண்டாடும் வகையில், வாக்கு எண்ணும் மையங்கள் முன்பாக திரண்டு ஆரவாரத்தில் ஈடுபட்டனா்.
சேலம் கருப்பூா் அரசுப் பொறியியல் கல்லூரி முன் திரண்ட 200-க்கும் மேற்பட்ட தவெக தொண்டா்கள் பட்டாசுகளை வெடித்தும், இனிப்புகளை வழங்கியும் தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினா்.
குறிப்பாக சேலம் தெற்கு, சேலம் மேற்கு, சேலம் வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்ட வேட்பாளா்கள் அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை பெற்ால், வாக்கு எண்ணும் மையம் முன் குவிந்த தொண்டா்கள் நடனமாடி மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் திளைத்தனா்.
சேலம் பெங்களூா் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வெற்றி உற்சாகத்தில் கொடியசைத்தபடி ஆட்டோவில் தொங்கியபடி தவெக தொண்டா்கள் முழக்கமிட்டு சென்றனா். சிலா் விசில் ஊதியும் தங்கள் உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்தினா்.
