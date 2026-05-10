Dinamani
மிகப்பெரிய பொறுப்பு; நல்ல எதிர்க்கட்சியாக செயல்படுவோம் : உதயநிதிதமிழ்த் தாய் வாழ்த்து விவகாரம்: தவெக விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் - திருமாவளவன்திமுக பேரவை துணைத் தலைவராக கே.என். நேரு, கொறடாவாக எ.வ. வேலு தேர்வு திமுக சட்டப்பேரவைக் குழு தலைவராக உதயநிதி ஸ்டாலின் தேர்வு தமிழ்நாட்டில் 4 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு தமிழக சட்டப்பேரவையின் தற்காலிக தலைவராக கருப்பையா பதவியேற்றுக்கொண்டார். திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் எம்.எல்.ஏ., பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் சி. ஜோசப் விஜய்!
/
சேலம்

முதல்வராக விஜய் பதவியேற்பு: சேலத்தில் தவெகவினா் கொண்டாட்டம்

News image

தமிழக முதல்வராக விஜய் பதவியேற்பு - PTI

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக முதல்வராக விஜய் பதவியேற்றதை தொடா்ந்து, சேலத்தில் தவெகவினா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்ற விழாவில் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவா் விஜய் தமிழக முதல்வராக பதவியேற்றுக் கொண்டாா். அவருக்கு தமிழக பொறுப்பு ஆளுநா் ராஜேந்திரஆா்லேகா் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தாா். இதையொட்டி, தமிழகம் முழுவதும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினா் பட்டாசுகளை வெடித்தும், இனிப்புகளை வழங்கியும் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

சேலம் அஸ்தம்பட்டி ரவுண்டானா பகுதியில் திரண்ட தவெக வழக்குரைஞா் அணி நிா்வாகிகள் மற்றும் தொண்டா்கள், பட்டாசுகளை வெடித்தும், இனிப்புகளை வழங்கியும் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினா். இதில் மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளா் காந்தி, வழக்குரைஞா் அணி நிா்வாகி பிரின்ஸ், வடக்கு தொகுதி ஒருங்கிணைப்பாளா் அஸ்வின், நிா்வாகிகள் சரவணன், விஜயகுமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

இதேபோல, சேலம் எருமாபாளையம் பகுதியில் கட்சி துண்டை சுழற்றி தவெக தொண்டா்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினா். தொடா்ந்து, உற்சாக முழக்கமிட்டனா்.

இதேபோல, மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் தவெக நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் பட்டாசுகள் வெடித்தும், இனிப்புகள் வழங்கியும் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

தொடர்புடையது

தமிழக முதல்வராக ஜோசப் விஜய்: தவெகவினர் கொண்டாட்டம்

தமிழக முதல்வராக ஜோசப் விஜய்: தவெகவினர் கொண்டாட்டம்

முதல்வா் ஜோசப் விஜய் பதவியேற்பு: தவெகவினா் கொண்டாட்டம்

முதல்வா் ஜோசப் விஜய் பதவியேற்பு: தவெகவினா் கொண்டாட்டம்

முதல்வராக விஜய் பதவியேற்பு: வேளாங்கண்ணியில் கொண்டாட்டம்

முதல்வராக விஜய் பதவியேற்பு: வேளாங்கண்ணியில் கொண்டாட்டம்

முதல்வராக விஜய் பதவியேற்பு: நாமக்கல்லில் தவெகவினா் கொண்டாட்டம்

முதல்வராக விஜய் பதவியேற்பு: நாமக்கல்லில் தவெகவினா் கொண்டாட்டம்

விடியோக்கள்

கருப்பு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

கருப்பு டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |
வீடியோக்கள்

தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |
வீடியோக்கள்

கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay
வீடியோக்கள்

கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு