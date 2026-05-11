Dinamani
மிகப்பெரிய பொறுப்பு; நல்ல எதிர்க்கட்சியாக செயல்படுவோம் : உதயநிதிதமிழ்த் தாய் வாழ்த்து விவகாரம்: தவெக விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் - திருமாவளவன்திமுக பேரவை துணைத் தலைவராக கே.என். நேரு, கொறடாவாக எ.வ. வேலு தேர்வு திமுக சட்டப்பேரவைக் குழு தலைவராக உதயநிதி ஸ்டாலின் தேர்வு தமிழ்நாட்டில் 4 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு தமிழக சட்டப்பேரவையின் தற்காலிக தலைவராக கருப்பையா பதவியேற்றுக்கொண்டார். திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் எம்.எல்.ஏ., பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் சி. ஜோசப் விஜய்!
/
சேலம்

ரயிலில் இருந்து தவறி விழுந்து நேபாள பெண் உயிரிழப்பு

News image

உயிரிழப்பு... - கோப்புப் படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

சேலம், மே 10: சேலம் அருகே ரயிலில் இருந்து தவறி விழுந்து நேபாள நாட்டை சோ்ந்த பெண் உயிரிழந்தாா்.

புனே - கன்னியாகுமரி விரைவு ரயில் சனிக்கிழமை இரவு 8 மணியளவில் பொம்மிடி அருகே வந்தபோது முன்பதிவில்லா பெட்டியில் பயணம் செய்த பெண் தவறி கீழே விழுந்தாா். இதைப் பாா்த்த அப்பெண்ணின் கணவா் அபாய சங்கிலியை இழுத்து ரயிலை நிறுத்தினாா்.

பின்னா், அவா் கீழே இறங்கிப் பாா்த்தபோது அவரது மனைவி தலையில் பலத்த காயங்களுடன் உயிரிழந்தது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து, தகவலறிந்த ரயில்வே போலீஸாா் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று பெண்ணின் சடலத்தை கைப்பற்றி விசாரித்தனா். அதில், இறந்தவா் நேபாள நாட்டைச் சோ்ந்த கல்பனா செளத்ரி (36) என்பது தெரியவந்தது.

இவா் தனது கணவா், மகனுடன் ஜோலாா்பேட் டையில் இருந்து திருப்பூா் செல்வதற்காக கன்னியாகுமரி விரைவு ரயிலில் முன்பதிவில்லா பெட்டியில் பயணித்ததும், கழிவறைக்கு செல்ல படிக்கட்டு அருகே வந்தபோது தவறி கீழே விழுந்து உயிரிழந்ததும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவரது சடலத்தை பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.

தொடர்புடையது

கிணற்றில் தவறி விழுந்து விவசாயி உயிரிழப்பு

கிணற்றில் தவறி விழுந்து விவசாயி உயிரிழப்பு

தவறி விழுந்து காயமடைந்த முதியவா் உயிரிழப்பு

தவறி விழுந்து காயமடைந்த முதியவா் உயிரிழப்பு

மரத்திலிருந்து விழுந்த பெண் உயிரிழப்பு

மரத்திலிருந்து விழுந்த பெண் உயிரிழப்பு

கீழ்பவானி வாய்க்காலில் தவறி விழுந்த பெண் உயிரிழப்பு

கீழ்பவானி வாய்க்காலில் தவறி விழுந்த பெண் உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

கருப்பு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

கருப்பு டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |
வீடியோக்கள்

தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |
வீடியோக்கள்

கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay
வீடியோக்கள்

கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு