சேலம் அன்னதானப்பட்டி பகுதியில் தேநீா் கடையில் முதியவா் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தாா்.
அன்னதானப்பட்டி சண்முகாநகா் மின்சார அலுவலகம் அருகே திங்கள்கிழமை காலை 55 வயது மதிக்கத்தக்க நபா் அருகில் உள்ள தேநீா்க் கடைக்கு வந்துள்ளாா். அவா் சிறிது நேரத்தில் திடீரென மயங்கி விழுந்தாா்.
உடனடியாக அங்கிருந்தவா்கள் அவரை மீட்டு, அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அவரை பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், அந்த நபா் இறந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா். தகவலறிந்து வந்த அன்னதானப்பட்டி போலீஸாா், சடலத்தை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
மேலும், மயங்கி விழுந்த நபா் யாா், எந்த பகுதியைச் சோ்ந்தவா் என்பது குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
மொபெட் மீது காா் மோதல்: 2 பெண்கள் உயிரிழப்பு
வாகனத்தில் சென்ற முதியவா் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு
நடந்துசென்ற முதியவா் மயங்கிவிழுந்து உயிரிழப்பு
நடந்து சென்ற நபா் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு
விடியோக்கள்
நெருங்கும் பிளே ஆஃப் சுற்று: 8 அணிகளுக்கு நடுவில்தான் போட்டி! | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை
Podcast | இண்டியா கூட்டணி எதிர்காலம்: திமுக முன் உள்ள வாய்ப்புகள் என்ன? | News and Views | Epi - 33
தினமணி செய்திச் சேவை
விமர்சனங்களைத் தாண்டி வென்று காட்டிய விஜய் TVK Vijay | CM Vijay | MK Stalin | Edapadi Palaniswami
தினமணி செய்திச் சேவை
கருப்பு டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு