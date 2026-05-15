இதய குறைபாடு: 6 பேருக்கு தலையீட்டு சாதனம் பொருத்தி சேலம் அரசு மருத்துவமனை சாதனை

இதயத் துளைகள், அடைப்புகள் அல்லது வால்வு கோளாறுகளை சரிசெய்யும் நவீன மருத்துவ சாதனமான தலையீட்டு சாதனத்தை 5 குழந்தைகள், ஒரு இளம் பெண்ணுக்கு பொருத்தி சேலம் அரசு மருத்துவா்கள் சாதனை படைத்துள்ளனா்.
இதுகுறித்து சேலம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முதன்மையா் தேவிமீனாள், இதய சிகிச்சைப் பிரிவு தலைவா் மருத்துவா் கண்ணன் ஆகியோா் வெள்ளிக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள இதய சிகிச்சை துறையில் நாள்தோறும் 9 ஆயிரம் முதல் 10 ஆயிரம் போ் வரை புற நோயாளிகளுக்கான ஆலோசனைகள் வழங்கப்படுகின்றன. மேலும் சிலா் உள் நோயாளிகளாக அனுமதித்தும் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. பிறவியிலேயே இதய குறைபாட்டுடன் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்தி சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் சோதனைக்கு வந்த 5 குழந்தைகள் மற்றும் ஒரு இளம் பெண்ணுக்கு இதயத்தில் ஓட்டை இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இதில் 3 வயது பெண் குழந்தை, 19 வயது பெண்ணுக்கு பேடன் டாக்டஸ் ஆா்டெரியோசஸ் என்ற இதய குறைபாடும், 29 வயது இளம் பெண் உள்ளிட்ட 4 பேருக்கு ஏட்ரியல் செப்டல் என்ற இதய குறைபாடும் இருப்பது எக்கோ காா்டியோகிராபி மூலம் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து அவா்களின் இதய குறைபாட்டின் அளவுக்கு ஏற்ப தலையீட்டு சாதனம் பொருத்தப்பட்டு பிரச்னைகள் முழுமையாக சரிசெய்யப்பட்டது. இதன்மூலம் அவா்களின் ஆரோக்கிய வாழ்க்கை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்றனா்.
தலையீட்டு சாதனம் பொருத்தப்பட்டதன் மூலம் முழுமையாக குணமடைந்த நோயாளிகள் மருத்துவா்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தனா்.
தொடர்புடையது
தில்லி மருத்துவமனையில் பிறந்த ஒரு நாள் சிசுவுக்கு இதய அறுவை சிகிச்சை
மூளைச்சாவு அடைந்த பெண்ணின் இதயம் தானம்: 14 வயது சிறுவனுக்கு மறுவாழ்வு
முதியவருக்கு ஒரே நேரத்தில் இருவேறு இதய சிகிச்சை
நரம்பு பாதிப்புக்குள்ளான சிறுமிக்கு ரூ.7.5 லட்ச மருத்துவ உபகரணம்: அரசு மருத்துவமனையில் மறுவாழ்வு
விடியோக்கள்
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |
தினமணி செய்திச் சேவை
Surya Come Back! கருப்பு படம் எப்படி இருக்கு? | Karuppu | RJB | Trisha | Sai Abhyankar
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Karuppu Movie Review | பதினெட்டாம்படி நீதிபதி... சூர்யாவின் கருப்பு! | Trisha | RJB | Sai Abhyankkar
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு