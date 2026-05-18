Dinamani
இந்தியா - நெதா்லாந்து 17 ஒப்பந்தங்கள் கையொப்பம்கேரள முதல்வராக சதீசன் இன்று பதவியேற்பு: ராகுல், பிரியங்கா பங்கேற்புமே 28-ல் பக்ரீத் பெருநாள் : தலைமைக் காஜி அறிவிப்புகேரள சட்டப்பேரவையின் அமைச்சர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டார் முதல்வராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள வி.டி. சதீசன்மாஸ்கோவில் ட்ரோன் தாக்குதல்: இந்தியர் ஒருவர் பலி, 3 பேர் படுகாயம் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் கே. ராஜன் அடையாறு ஆற்றில் குதித்து தற்கொலை தமிழகத்தில் மே 23 வரை மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு!ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாக ராணுவ உபகரணங்கள்! தடை விதிக்கும் ஈரான்!நள்ளிரவில் ரஷியா மீது தாக்குதல் நடத்திய 500 உக்ரைன் ட்ரோன்கள்! உள்நோக்கத்தோடு அவதூறு பரப்புகிறார் அமைச்சர் கீர்த்தனா: தங்கம் தென்னரசு கண்டனம்
/
சேலம்

பிளஸ் 2 தோ்வில் முறைகேடு: தனியாா் பள்ளி முதல்வா், 2 ஆசிரியா்கள் கைது

வாழப்பாடி அருகே பிளஸ் 2 தோ்வில் முறைகேடு செய்ததாக தனியாா் பள்ளி முதல்வா், 2 ஆசிரியா்களை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

Syndication

சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி அருகே பிளஸ் 2 தோ்வில் முறைகேடு செய்ததாக தனியாா் பள்ளி முதல்வா், 2 ஆசிரியா்களை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

வாழப்பாடி அருகே முத்தம்பட்டியில் இயங்கும் ஒரு தனியாா் பள்ளியில் கடந்த மாா்ச் 17ஆம் தேதி நடைபெற்ற பிளஸ் 2 கணிதத் தோ்வின்போது வினாக்களுக்கான விடைகளை கழிப்பறையில் எழுதி வைத்திருந்ததாக சேலம் மாவட்ட கல்வித் துறை அதிகாரிகளுக்கு புகாா் சென்றது.

இதுகுறித்து விசாரணை நடத்திய சேலம் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் தலைமையிலான அதிகாரிகள், முத்தம்பட்டி தனியாா் பள்ளி முதல்வா் ஸ்டேன்லி, ஆசிரியா்கள் தினேஷ்பாபு, கேசவன் ஆகிய 3 போ் மீது வழக்குப் பதிந்து நடவடிக்கை எடுக்குமாறு போலீஸில் புகாா் அளித்தனா்.

இதையடுத்து வாழப்பாடி டிஎஸ்பி சபரிநாதன், காவல் ஆய்வாளா் வேல்முருகன் ஆகியோா் பிளஸ் 2 தோ்வில் முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட தனியாா் பள்ளி முதல்வா், இரண்டு ஆசிரியா்களை ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா். இதுகுறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

பிளஸ் 2 தோ்வில் கந்தம்பாளையம் எஸ்.கே.வி. வித்யாஷ்ரம் பள்ளி சிறப்பிடம்

பிளஸ் 2 தோ்வில் கந்தம்பாளையம் எஸ்.கே.வி. வித்யாஷ்ரம் பள்ளி சிறப்பிடம்

பிளஸ் 2: ராயப்பன்பட்டி பள்ளி 100 சதவீதம் தோ்ச்சி

பிளஸ் 2: ராயப்பன்பட்டி பள்ளி 100 சதவீதம் தோ்ச்சி

பிளஸ் 2 தோ்வில் சிறப்பிடம்: பள்ளி மாணவனுக்கு பாராட்டு

பிளஸ் 2 தோ்வில் சிறப்பிடம்: பள்ளி மாணவனுக்கு பாராட்டு

சிறுமியை கட்டியணைத்த முதியவா் போக்ஸோவில் கைது

சிறுமியை கட்டியணைத்த முதியவா் போக்ஸோவில் கைது

விடியோக்கள்

வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |
வீடியோக்கள்

தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு