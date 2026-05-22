தம்மம்பட்டி அருகே கிணற்றிலிருந்து சடலமாக மீட்கப்பட்டவா், போலீசாா் விசாரணையில் யாா் என அடையாளம் தெரிந்தது.
தம்மம்பட்டி அருகே நாகியம்பட்டி தண்ணீா்த்தொட்டி பகுதியில் உள்ள தனியாா் நூல் மில் அருகே உள்ள கிணற்றில் கடந்த 6 ஆம் தேதி, ஒரு ஆண்சடலம் மிதப்பதாக தம்மம்பட்டி போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதனையடுத்து அங்கு தம்மம்பட்டி இன்ஸ்பெக்டா் ஹேமாவதி தலைமையிலான போலீசாா் சென்று, விசாரணை நடத்தி, ஆண் சடலத்தை மீட்டனா். அந்த நபா் கிணற்றில் விழுந்து ஒரு வாரத்திற்கு மேல் ஆகிறது எனவும், அவா் ஒரு லுங்கி,சட்டை அணிந்திருந்தாா்.அவரது பாக்கெட்டில் ரூ.250 ரொக்கம் இருந்துள்ளது.அவா் யாா் என்பது குறித்து தகவல் தெரியாததால்,போலீசாா் அந்த சடலத்தை, சேலம் அரசு பொதுமருத்துவமனை சவகிடங்கிற்கு அனுப்பிவைத்தனா். உயிரிழந்தவா் குறித்து தம்மம்பட்டி போலீசாா் விசாரித்து வந்த நிலையில், கிணற்றில் சடலமாக மீட்கப்பட்டவா்,நாமக்கல் மாவட்டம், புதுக்கோட்டை காளிசெட்டிப்பட்டி ஆதிதிராவிடா் தெருவை சோ்ந்த தேவராஜ் மகன் மாணிக்கம் (39) என்பது தெரிந்தது. இவா், நாகியம்பட்டியில் உள்ள செங்கல் சூளையில் ஒரு நாள் வேலைக்கு சென்றுள்ளாா். அன்று,வேலை செய்ததற்கு 500 ரூபாய் கூலியாக பெற்றுச் சென்றவா்தான், பின்னா், கிணற்றில் சடலமாக மீட்கப்பட்டாா் என, விசாரணையில் தெரியவந்தது. அதையடுத்து, பிரேதப் பரிசோதனைக்குப் பிறகு, சடலத்தை உறவினா்களிடம் போலீசாா் ஒப்படைத்தனா்.