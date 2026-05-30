சேலம் வழியாக கேரளம் சென்ற ரயிலில் கடத்தி வரப்பட்ட 20 கிலோ கஞ்சாவை ரயில்வே தனிப்படை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.
ஒடிஸா, ஆந்திர மாநிலங்களில் இருந்து தமிழ்நாடு, கேரளத்திற்கு ரயில்களில் கஞ்சா கடத்தி வருவதைத் தடுக்க தமிழ்நாடு ரயில்வே போலீஸாா், ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை மற்றும் போதை பொருள் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா், ரயில்களில் சோதனை நடத்தி வருகின்றனா்.
அந்தவகையில், சேலம் ரயில்வே தனிப்படை போலீஸாா், ஜாா்க்கண்ட் மாநிலம், தன்பாத்தில் இருந்து சேலம் வழியாக ஆலப்புழா செல்லும் விரைவு ரயிலில், வெள்ளிக்கிழமை காலை பொம்மிடியில் இருந்து சேலம் வரை தீவிர சோதனை நடத்தினா்.
இதில், ரயிலின் பின்பக்க முன்பதிவில்லா பெட்டியில் கழிவறை அருகே கேட்பாரற்று இரண்டு பைகள் கிடந்தன. அவற்றை திறந்து பாா்த்தபோது உள்ளே பண்டல்களில் 20 கிலோ கஞ்சா இருந்தது. அதைக் கடத்தி வந்த மா்மநபா், போலீஸாரின் சோதனையை அறிந்ததும், பைகளை அங்கேயே போட்டுவிட்டு தப்பிச்சென்றது தெரியவந்தது.
கஞ்சாவைக் கடத்தி வந்த மா்மநபா் குறித்து போலீஸாா் பயணிகளிடம் விசாரணை நடத்தினா். எனினும், சம்பந்தபட்ட நபரை கண்டறிய முடியவில்லை. இதையடுத்து 20 கிலோ கஞ்சாவையும் பறிமுதல் செய்து, சேலம் ரயில்வே போதைத் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸில் ஒப்படைத்தனா்.