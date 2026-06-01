Dinamani
ஐபிஎல்! தொடர்ந்து 2 ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற ஆர்சிபி!வேலூரில் 106 டிகிரி! 14 இடங்களில் சதமடித்த வெய்யில்!எடப்பாடி தொகுதியில் போட்டியிட்டிருந்தால் தவெக வெற்றி பெற்றிருக்கும் : அமைச்சர் அருண்ராஜ் தனியார் கல்வி நிறுவனங்களுடன் சேர்ந்து விளையாட்டை ஊக்குவிக்க நடவடிக்கை : ஆதவ் அர்ஜுனாதமிழ்நாட்டில் ஜூன் 6 ஆம் தேதி வரை மழை பெய்ய வாய்ப்பு: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்ஆதவ் அர்ஜுனா துரந்தராக மாறாமல் இருந்தால் நல்லது: பிரேமலதா விஜயகாந்த்இந்திய முப்படை தலைமைத் தளபதியாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஜெனரல் என். எஸ். ராஜா சுப்பிரமணி பொறுப்பேற்பு!கடற்படை புதிய தலைமை தளபதியாக அட்மிரல் கிருஷ்ணா சுவாமிநாதன் பொறுப்பேற்புதிருப்பதியில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் சாமி தரிசனம்
/
சேலம்

கருணாநிதி பிறந்த நாள்: நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கி கொண்டாட திமுக தீா்மானம்

News image

சேலம் மத்திய மாவட்ட திமுக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசுகிறாா் முன்னாள் அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன்.

Updated On :1 ஜூன் 2026, 1:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கருணாநிதி பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஜூன் 3-ஆம் தேதி ஏழை மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்க வேண்டும் என சேலம் மத்திய மாவட்ட திமுக கூட்டத்தில் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

சேலம் மத்திய மாவட்ட திமுக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட திமுக அலுவலகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு சேலம் மத்திய மாவட்ட திமுக செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான ரா.ராஜேந்திரன் தலைமை வகித்தாா். இதில், ஒன்றிய, பகுதி மற்றும் வாா்டு செயலாளா்கள் கலந்துகொண்டனா்.

இந்தக் கூட்டத்தில் கருணாநிதி பிறந்த நாளான ஜூன் 3இல் சேலம் மத்திய மாவட்டத்திற்கு உள்பட்ட நான்கு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் ஒவ்வொரு பகுதி மற்றும் பாகத்திலும் கருணாநிதி உருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்த வேண்டும்.

மேலும், அந்தந்த பகுதியில் மருத்துவ முகாம்கள், மரம் நடுதல், மாணவா்களுக்கு விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்துதல் மற்றும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு நோட்டுப் புத்தகம், ஏழை மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கி சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும் என தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இக்கூட்டத்தில் மத்திய மாவட்ட பொருளாளா் காா்த்திகேயன், தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் ராஜேந்திரன், மாநகரச் செயலாளா் ரகுபதி உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

தொடர்புடையது

இடைத்தோ்தலில் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிட வேண்டும்: கடலூா் மாநகா் திமுக தீா்மானம்

இடைத்தோ்தலில் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிட வேண்டும்: கடலூா் மாநகா் திமுக தீா்மானம்

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிட வலியுறுத்தி மீண்டும் தீா்மானம்!

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிட வலியுறுத்தி மீண்டும் தீா்மானம்!

பாவூா்சத்திரத்தில் அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டம்

பாவூா்சத்திரத்தில் அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டம்

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிட வேண்டும்: தெற்கு மாவட்ட திமுக செயற்குழுவில் தீா்மானம்

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிட வேண்டும்: தெற்கு மாவட்ட திமுக செயற்குழுவில் தீா்மானம்

விடியோக்கள்

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்