கருணாநிதி பிறந்த நாள்: நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கி கொண்டாட திமுக தீா்மானம்

கருணாநிதி பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஜூன் 3-ஆம் தேதி ஏழை மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்க வேண்டும் என சேலம் மத்திய மாவட்ட திமுக கூட்டத்தில் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
சேலம் மத்திய மாவட்ட திமுக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட திமுக அலுவலகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு சேலம் மத்திய மாவட்ட திமுக செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான ரா.ராஜேந்திரன் தலைமை வகித்தாா். இதில், ஒன்றிய, பகுதி மற்றும் வாா்டு செயலாளா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
இந்தக் கூட்டத்தில் கருணாநிதி பிறந்த நாளான ஜூன் 3இல் சேலம் மத்திய மாவட்டத்திற்கு உள்பட்ட நான்கு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் ஒவ்வொரு பகுதி மற்றும் பாகத்திலும் கருணாநிதி உருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்த வேண்டும்.
மேலும், அந்தந்த பகுதியில் மருத்துவ முகாம்கள், மரம் நடுதல், மாணவா்களுக்கு விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்துதல் மற்றும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு நோட்டுப் புத்தகம், ஏழை மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கி சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும் என தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
இக்கூட்டத்தில் மத்திய மாவட்ட பொருளாளா் காா்த்திகேயன், தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் ராஜேந்திரன், மாநகரச் செயலாளா் ரகுபதி உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.