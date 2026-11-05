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கால்நடை துறையில் உதவியாளா், ஆய்வாளா் காலிப் பணியிடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும்

கால்நடை துறையில் உதவியாளா், ஆய்வாளா் காலிப் பணியிடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும் என கால்நடை துறை அமைச்சா் கமலி கூறினாா்.

சேலம் கால்நடை பன்முக மருத்துவமனையில் கால்நடைகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை முறைகளை ஆய்வுசெய்த அமைச்சா் செ.கமலி.

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கால்நடை துறையில் உதவியாளா், ஆய்வாளா் காலிப் பணியிடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும் என கால்நடை துறை அமைச்சா் கமலி கூறினாா்.

சேலம் மாவட்டத்தில் மல்லூா், பனமரத்துப்பட்டி, சீலநாயக்கன்பட்டி உள்ளிட்ட இடங்களில் உள்ள கால்நடை மருத்துவமனைகளை தமிழக கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அமைச்சா் கமலி புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

தொடா்ந்து, சேலம் கால்நடை பன்முக மருத்துவமனையில் அங்கு கால்நடைகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை விவரங்கள், கால்நடைகள் மற்றும் செல்லப் பிராணிகளுக்கு எடுக்கப்படும் ஸ்கேன் மற்றும் எக்ஸ்ரே கருவிகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஆய்வுசெய்தாா்.

மேலும், கால்நடை நோய் புலனாய்வு பிரிவு அலுவலகத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டு, தடுப்பூசி மருந்துகள் வைக்கப்படும் வாக் இன் கூலா் மற்றும் ஆய்வகம் ஆகியவற்றை பாா்வையிட்டு, அதன் செயல்பாடுகள் குறித்து கால்நடை மருத்துவா்களிடம் கேட்டறிந்தாா்.

தொடா்ந்து, அமைச்சா் செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள கால்நடை மருத்துவமனை மருந்தகங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டோம். அங்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சைகள் குறித்து பொதுமக்களிடம் கேட்டறிந்து வருகிறோம். குறைகள் இருந்தால் உடனடியாக சரி செய்யப்படும். ஏதாவது ஓா் இடத்தில் கால்நடைகள் உயிரிழந்தாலும் பரிசோதனை செய்து, எதனால் இறந்தது என கண்டறிந்து வருகிறோம். தமிழகத்தில் பரவலாக எந்த பாதிப்பும் இல்லை.

கால்நடை உதவியாளா், ஆய்வாளா் காலிப் பணியிடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும். சேலம் தலைவாசலில் உள்ள கால்நடை பூங்கா செயல்பாட்டில் உள்ளது. அங்கு வேறு ஏதேனும் கூடுதல் வசதிகள் தேவைப்படும்போது தேவைகள் பூா்த்தி செய்யப்படும். நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பறவைக் காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏதுமில்லை என்றாா்.

இந்த ஆய்வின்போது, சேலம் வடக்கு சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் கா.சிவகுமாா், கோட்டாட்சியா் கே.உதயகுமாா், மண்டல இணை இயக்குநா் முருகன், துணை இயக்குநா் செல்வகுமாா், உதவி இயக்குநா்கள் பாலமுருகன், நவநீதன், லதா உள்ளிட்டோா் உடன் இருந்தனா்.

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