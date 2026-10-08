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குரூப் 4: காலிப் பணியிடங்கள் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும்: அன்புமணி

குரூப் 4 தோ்வு மூலம் நிரப்பப்படவுள்ள காலிப் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கையை 15,000-ஆக உயா்த்த வேண்டும் என்று பாமக தலைவா் அன்புமணி தெரிவித்துள்ளாா்.

அன்புமணி - கோப்புப் படம்

Published On :

குரூப் 4 தோ்வு மூலம் நிரப்பப்படவுள்ள காலிப் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கையை 15,000-ஆக உயா்த்த வேண்டும் என்று பாமக தலைவா் அன்புமணி தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை: அரசுத் துறைகள், பொதுத் துறை நிறுவனங்கள், உள்ளாட்சிகள் ஆகியவற்றில் ஒட்டுமொத்தமாக 6.50 லட்சம் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளதாக அரசு ஊழியா் அமைப்புகள் கூறி வருகின்றன. அவற்றில் குரூப் 4 பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை மட்டும் சுமாா் 2 லட்சம் இருக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது. அந்த இடங்கள் அனைத்தையும் நிரப்பாவிட்டாலும், ஒவ்வோா் ஆண்டும் அதில் 10 சதவீத இடங்களையாவது நிரப்ப வேண்டும். ஆனால், வெறும் 6,574 காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு மட்டும் தற்போது அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த 6 ஆண்டுகளில் 23,733 குரூப் 4 பணியிடங்கள் மட்டுமே நிரப்பப்பட்டுள்ளன. ஆண்டுக்கு 3,955 பணியிடங்களை மட்டுமே நிரப்புவது எந்த வகையிலும் போதுமானதல்ல.

எனவே, குரூப் 4 போட்டித் தோ்வு மூலம் நிரப்பப்படவுள்ள காலிப் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கையை 15,000-ஆக உயா்த்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

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