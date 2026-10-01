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சிறுமிக்கு திருமணம் செய்துவைத்த 4 போ் மீது போக்சோ வழக்குப் பதிவு

தலைவாசல் அடுத்துள்ள நத்தக்கரையில் பிளஸ் 2 மாணவிக்கு திருமணம் செய்துவைத்த சிறுமியின் தாய் உள்ளிட்ட 4 போ் மீது போலீஸாா் வியாழக்கிழமை போக்சோ வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

வழக்கு

வழக்குப் பதிவு - IANS

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தலைவாசல் அடுத்துள்ள நத்தக்கரையில் பிளஸ் 2 மாணவிக்கு திருமணம் செய்துவைத்த சிறுமியின் தாய் உள்ளிட்ட 4 போ் மீது போலீஸாா் வியாழக்கிழமை போக்சோ வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

தலைவாசல் அடுத்துள்ள நத்தக்கரை கிராமத்தைச் சோ்ந்த கண்ணம்மாள் மகள் (17), அரசுப் பள்ளியில் பிளஸ் 2 படித்து வருகிறாா்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், நாவலூரில் வசித்து வரும் பாட்டி வீட்டுக்கு மாணவி அடிக்கடி சென்றுவருவாராம். அப்போது, அதே பகுதியைச் சோ்ந்த சக்தி என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டு சிறுமி கா்ப்பமானாா். இதையடுத்து, சிறுமியின் தாயாா் கண்ணம்மாள், சக்தியின் தந்தை சீனிவாசன், தாய் வள்ளி ஆகியோா் சோ்ந்து சிறுமியை சக்திக்கு திருமணம் செய்து வைத்தனா்.

இந்நிலையில் சிறுமிக்கு ரத்தம் குறைவாக இருந்ததால், தலைவாசல் அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்று பின்னா் மேல் சிகிச்சைக்காக சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்றபோது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

இதையடுத்து, ஆத்தூா் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் சக்தி, சீனிவாசன், வள்ளி மற்றும் சிறுமியின் தாய் கண்ணம்மாள் ஆகியோா் மீது குழந்தை திருமணம் மற்றும் போக்சோ வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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