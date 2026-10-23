சேலம் அருகே லாரி மீது காா் மோதியதில் 3 இளைஞா்கள் உயிரிழப்பு
சேலம் அருகே அரியானூரில் வியாழக்கிழமை இரவு டாரஸ் லாரி மீது காா் மோதியதில் இளைஞா்கள் மூவா் உயிரிழந்தனா்.
மாதிரிப் படம்
சேலம் அருகே அரியானூரில் வியாழக்கிழமை இரவு டாரஸ் லாரி மீது காா் மோதியதில் இளைஞா்கள் மூவா் உயிரிழந்தனா்.
சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி பகுதியில் உள்ள சிமென்ட் நிறுவனத்திலிருந்து சுமை ஏற்றிய டாரஸ் லாரி, வியாழக்கிழமை இரவு கோவை நோக்கிப் புறப்பட்டது. இந்த லாரி, அரியானூா் மேம்பாலத்தில் சென்றபோது, பின்னால் வேகமாக வந்த காா் மோதியது. இதில் காா் சேதமடைந்த நிலையில், அதில் இருந்த 4 பேரும் காருக்குள் சிக்கிக் கொண்டனா்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த ஆட்டையாம்பட்டி போலீஸாா் அங்கு சென்று படுகாயம் அடைந்த 4 பேரையும் மீட்டு தனியாா் மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். இதில் சேலம் அம்மாப்பேட்டையைச் சோ்ந்த மணி மகன் ஸ்ரீவிக்ரம் சூா்யா (23) உயிரிழந்தாா். மேலும், பூலாம்பட்டி பகுதியைச் சோ்ந்த முருகன் (41), சூரமங்கலத்தைச் சோ்ந்த காா்த்தி (35), திருவாக்கவுண்டனூா் பகுதியைச் சோ்ந்த அரவிந்த் (30) ஆகியோா் தொடா்ந்து சிகிச்சை பெற்று வந்தனா். இதில் முருகன், காா்த்திக் ஆகியோா் வெள்ளிக்கிழமை இறந்தனா். தொடா்ந்து, அரவிந்த் சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா்.
பூலாம்பட்டியைச் சோ்ந்த முருகனை அவரது வீட்டில் விடுவதற்காக காரில் 4 பேரும் சென்றுள்ளனா். காரை அரவிந்த் ஓட்டிச் சென்றுள்ளாா். டாரஸ் லாரியை முந்திச்செல்ல முயன்றபோது இந்த விபத்து நடந்துள்ளது. விபத்து குறித்து ஆட்டையாம்பட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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