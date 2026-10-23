சேலம் வழியாக சென்ற ரயிலில் விட்டுச் சென்ற பச்சிளம் பெண் குழந்தை மீட்பு
கன்னியாகுமரியில் இருந்து சேலம் வழியாக புனே சென்ற விரைவு ரயிலில் விட்டுச் சென்ற பிறந்து ஒரு மாதமே ஆன பெண் குழந்தையை ரயில்வே போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை மீட்டனா்.
கோப்புப் படம்
கன்னியாகுமரியில் இருந்து சேலம் வழியாக புனே சென்ற விரைவு ரயிலில் விட்டுச் சென்ற பிறந்து ஒரு மாதமே ஆன பெண் குழந்தையை ரயில்வே போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை மீட்டனா்.
கன்னியாகுமரியில் இருந்து புனே செல்லும் விரைவு ரயில் வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை 12.50 மணியளவில் சேலம் வழியாக சென்று கொண்டிருந்தது. இந்த ரயிலின் பின்புறத்தில் உள்ள பொதுப்பெட்டியில் ஒரு மாதமே ஆன பெண் குழந்தை யாருடைய துணையும் இன்றி தனியாக இருப்பதாக சேலம் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, பொம்மிடி ரயில் நிலையத்தில் பணியில் இருந்த ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை தலைமைக் காவலா் ரமேஷ், அந்தக் குழந்தையை மீட்டு பாதுகாப்பாக வைத்திருந்தாா்.
தகவல் அறிந்த சேலம் ரயில்வே போலீஸாா், அந்தக் குழந்தையை கொண்டுவருவதற்காக தலைமைக் காவலா் அம்சவள்ளியை அனுப்பிவைத்தனா். அவா் குழந்தையைப் பெற்று வந்து, சேலம் ரயில் நிலைய போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்தாா்.
சேலம் ரயில்வே காவல் நிலைய ஆய்வாளா் திலகவதி, சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா் சமாதானம் ஆகியோா், அந்தக் குழந்தையை ரயிலில் விட்டுச்சென்றது யாா் என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். இந்த ரயில் சேலம் வழியாக சென்ற நிலையில், அந்தக் குழந்தையுடன் பெண் யாராவது பயணித்தாா்களா? எனக் கண்டறிய சேலம், ஈரோடு, திருப்பூா், கோவை ரயில் நிலையங்களில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களை போலீஸாா் ஆய்வு செய்து வருகின்றனா்.
குழந்தைகள் உதவி மையத்தில் ஒப்படைப்பு:
தொடா்ந்து, இது தொடா்பாக, மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் செயல்படும் குழந்தைகள் உதவி மையத்துக்கு ரயில்வே போலீஸாா் தகவல் தெரிவித்தனா். அங்கிருந்த அலுவலா்கள் கௌசல்யா, விஜய் ஆகியோா் குழந்தையை பெற்றுக்கொண்டதுடன், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு மையத்தில் குழந்தையைப் பாதுகாப்பாக ஒப்படைத்தனா்.
குழந்தையின் பெற்றோா் யாா், எந்த ஊரைச் சோ்ந்தவா் என்ற விவரங்கள் உடனடியாகத் தெரியவில்லை. அவா்களைக் கண்டறிய போலீஸாா் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
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