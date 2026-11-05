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பெங்களூரு - திருவனந்தபுரம் இடையே சேலம் வழியாக சிறப்பு ரயில் இயக்கம்

தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி பயணிகள் கூட்ட நெரிசலைத் தவிா்க்க, பெங்களூரு - திருவனந்தபுரம் வடக்கு இடையே சேலம் வழியாக சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

train

ரயில் - பிரதிப் படம்

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தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி பயணிகள் கூட்ட நெரிசலைத் தவிா்க்க, பெங்களூரு - திருவனந்தபுரம் வடக்கு இடையே சேலம் வழியாக சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:

பண்டிகைக் காலத்தில் பயணிகள் கூட்டம் அதிகரிப்பதைக் கருத்தில்கொண்டு, பெங்களூரு - திருவனந்தபுரம் வடக்கு இடையே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. அதன்படி, பெங்களூரு கன்டோன்மென்ட் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து வரும் 6-ஆம் தேதி மாலை 4.40 மணிக்குப் புறப்படும் சிறப்பு ரயில், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூா் வழியாக மறுநாள் காலை 10.30 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.

மறுமாா்க்கத்தில் வரும் 7-ஆம் தேதி திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்தில் இருந்து பகல் 12.40 மணிக்குப் புறப்படும் சிறப்பு ரயில், திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம் வழியாக மறுநாள் காலை 6 மணிக்கு பெங்களூரு கன்டோன்மென்ட் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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