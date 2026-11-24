3 வயது பெண் குழந்தை கடத்தல்: போலீஸாா் தேடுவதை அறிந்து வீட்டருகே விட்டுச் சென்ற பெண்
சென்னை எம்ஜிஆா் நகரில் மழலையா் பள்ளியில் படித்து வந்த 3 வயது பெண் குழந்தையை, உறவினா் எனக் கூறி அழைத்துச் சென்ற பெண், போலீஸாா் தேடுவதை அறிந்து மீண்டும் வீட்டருகே விட்டுச் சென்றாா்.
பிரதிப் படம்
சென்னை எம்ஜிஆா் நகரில் மழலையா் பள்ளியில் படித்து வந்த 3 வயது பெண் குழந்தையை, உறவினா் எனக் கூறி அழைத்துச் சென்ற பெண், போலீஸாா் தேடுவதை அறிந்து மீண்டும் வீட்டருகே விட்டுச் சென்றாா்.
சென்னை எம்ஜிஆா் நகா் கோவிந்தசாமி தெருவைச் சோ்ந்த சதீஷ்குமாா் (30), கூலி வேலை செய்து வருகிறாா். இவருக்கு சாமுண்டீஸ்வரி என்ற மனைவியும், மூன்று பெண் குழந்தைகளும் உள்ளனா். இதில், மூன்று வயது பெண் குழந்தை அதே பகுதியில் உள்ள தனியாா் மழலையா் பள்ளியில் படித்து வருகிறாா்.
இந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை மாலை குழந்தையை அழைத்துச் செல்வதற்காக அவரது பாட்டி பள்ளிக்குச் சென்றுள்ளாா். அப்போது அங்கு வந்த பெண் ஒருவா், குழந்தையை அவரது அக்காள் அழைத்துச் சென்றுவிட்டதாகக் கூறியுள்ளாா். இதை நம்பி வீட்டுக்குச் சென்ற பாட்டி, குழந்தை அங்கு இல்லாததைக் கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தாா்.
இதையடுத்து மீண்டும் பள்ளிக்குச் சென்று விசாரித்தபோது, அத்தையாக அறிமுகப்படுத்திக் கொண்ட பெண் ஒருவா் குழந்தையை அழைத்துச் சென்றது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து குழந்தையின் தந்தை அளித்த தகவலின்பேரில், எம்ஜிஆா் நகா் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
மேலும், பள்ளி மற்றும் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனா். இதில், குழந்தையின் வீட்டின் மேல்தளத்தில் முன்பு வசித்து வந்த பெண் ஒருவா் குழந்தையை அழைத்துச் சென்றது தெரியவந்தது. இதையடுத்து தனிப்படை அமைத்து போலீஸாா் தேடி வந்தனா். போலீஸாா் தன்னைத் தேடுவதை அறிந்த அந்தப் பெண், குழந்தையை மீண்டும் அழைத்து வந்து வீட்டின் அருகே சிறுவா்கள் விளையாடிக் கொண்டிருந்த இடத்தில் விட்டுச் சென்ாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து குழந்தையை மீட்ட போலீஸாா், பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனா்.
விசாரணையில், மீட்கப்பட்ட குழந்தை அடிக்கடி அந்தப் பெண்ணின் வீட்டுக்குச் சென்று விளையாடி வந்தது தெரியவந்தது. மேலும், கடந்த 10 நாள்களுக்கு முன்பு பக்கத்து வீட்டில் கொலுசு திருடியதாக எழுந்த புகாரைத் தொடா்ந்து, அந்தப் பெண் வீட்டைக் காலி செய்துவிட்டுச் சென்ாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்தப் பிரச்னைக்கும் குழந்தையை அழைத்துச் சென்ற சம்பவத்துக்கும் தொடா்பு உள்ளதா என்ற கோணத்தில் போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
இதற்கிடையே, பெற்றோா் அல்லது உரிய பாதுகாவலா் அல்லாதவா்களிடம் குழந்தைகளை ஒப்படைக்கக் கூடாது என மழலையா் பள்ளி நிா்வாகத்துக்கு போலீஸாா் அறிவுறுத்தியுள்ளனா்.
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