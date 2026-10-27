சேலம் மத்திய சிறையில் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்ட 45 முதல்நிலை காவலா்களின் பணிவிடுப்பு ஆணை ரத்து - சிறை கண்காணிப்பாளா் உத்தரவு
சேலம் மத்திய சிறை சேலம் மத்திய சிறை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு சிறைகளில் இருந்து பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்ட 45 முதல்நிலை சிறைக் காவலா்களின் பணிவிடுவிப்பு ஆணையை ரத்து செய்து சிறை கண்காணிப்பாளா் வினோத் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
போலீஸ் - கோப்புப்படம்.
சேலம் மத்திய சிறை சேலம் மத்திய சிறை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு சிறைகளில் இருந்து பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்ட 45 முதல்நிலை சிறைக் காவலா்களின் பணிவிடுவிப்பு ஆணையை ரத்து செய்து சிறை கண்காணிப்பாளா் வினோத் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
சேலம் மத்திய சிறை மற்றும் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கிளை சிறைகளில் கைதிகளுக்கு அண்மைக் காலமாக தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் விநியோகிக்கப்படுவதாக தொடா்ந்து புகாா்கள் எழுந்து வந்தன. இதைத் தடுக்கும் பொருட்டு பல்வேறு அதிரடி சோதனைகள் அவ்வப்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், நிா்வாக மற்றும் ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கைகளுக்காக சேலம் மத்திய சிறை மற்றும் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கிளை சிறைகளில் பணிபுரியும் 45 முதல் நிலை சிறைக் காவலா்கள் திங்கள்கிழமை அதிரடி இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனா். இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட காவலா்கள் அனைவரும் தமிழகத்தின் பிற மத்திய சிறைகள் மற்றும் கிளைச் சிறைகளுக்குப் பணியமா்த்தப்பட இருந்தனா். உடனடியாக அவா்களுக்கான பணி விடுவிப்பு ஆணையை சேலம் மத்திய சிறை கண்காணிப்பாளா் (பொ) வினோத் பிறப்பித்திருந்தாா்.
இந்நிலையில், தேனி சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பியோடிய நிலையில், சிறை கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த சிறைத்துறை நிா்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, சிறையின் பாதுகாப்பு நலன் கருதி உடனடியாக சேலம் மத்திய சிறை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு சிறைகளில் இருந்து பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்ட 45 முதல்நிலை காவலா்களின் பணி விடுவிப்பு ஆணையை ரத்து செய்து சேலம் மத்திய சிறை கண்காணிப்பாளா் ஜி.வினோத் செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டுள்ளாா். இதனைத் தொடா்ந்து, அவா்கள் அனைவரும் உடனடியாக சேலம் மத்திய சிறை மற்றும் கிளைச்சிறைகளில் பணிக்கு ஆஜராக உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
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