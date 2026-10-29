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மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலகத்தில் உதவி வரவேற்பாளா் பணியிடத்துக்கு விண்ணப்பிக்க அழைப்பு

சேலம் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள உதவி வரவேற்பாளா் பணியிடத்திற்கு தகுதியான நபா்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

விண்ணப்பிக்க...

கோப்புப்படம்

Updated On :

சேலம் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள உதவி வரவேற்பாளா் பணியிடத்திற்கு தகுதியான நபா்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் க.இளம்பகவத் தெரிவித்ததாவது:

சேலம் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள உதவி வரவேற்பாளா் பணியிடம் இரண்டாம் நிலை - ரூ.15,900 - ரூ.50,400 என்ற ஊதிய விகிதத்தில் நிரப்பபடவுள்ளது. உதவி வரவேற்பாளா் பணியிடம் பூா்த்தி செய்வதற்கு ஏதுவாக முழுமையான பாா்வையற்றவராக இருத்தல் வேண்டும் (100 சதவீதம்), எட்டாம் வகுப்பு தோ்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும், 40 வயதுக்குட்பட்டவராக இருத்தல் வேண்டும், நாற்காலி ஒயா் பின்னுதலில் ஒரு வருட அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும், பொதுப்பிரிவு - பெண் ஆகிய தகுதிகளின் அடிப்படையில் நிரப்பபடவுள்ளது.

தகுதி வாய்ந்த விண்ணப்பத்தாரா்கள் தங்கள் விண்ணப்பத்தினை மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலா், மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகம், அறை எண்:11, மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகம், சேலம் மாவட்டம் என்ற முகவரியில் நேரடியாகவோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ வரும் நவ.13 ஆம் தேதி மாலை 5.45 க்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும், விவரங்களுக்கு 0427 - 2415242, 9499933489 என்ற எண்களில் தொடா்பு கொண்டு பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளாா்.

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