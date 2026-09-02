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62-ஆவது ஆண்டாக தாமதமாக தண்ணீா் திறப்பு

மேட்டூா் அணையின் 93 ஆண்டுகால வரலாற்றில் பாசனத்துக்காக தாமதமாக தண்ணீா் திறப்பது இது 62-ஆவது முறையாகும்.

We will not give up our rights to Cauvery water under any circumstances

மேட்டூர் அணை நீரை திறந்துவைத்தார் முதல்வர் விஜய். - DIN

Published On :2 செப்டம்பர் 2026, 6:42 am IST

மேட்டூா் அணையின் 93 ஆண்டுகால வரலாற்றில் பாசனத்துக்காக தாமதமாக தண்ணீா் திறப்பது இது 62-ஆவது முறையாகும்.

மேட்டூா் அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்துக்கு வழக்கமாக ஜூன் 12-ஆம் தேதிமுதல் ஜனவரி 28-ஆம் தேதிவரை தண்ணீா் திறந்துவிடப்படும். அணையின் நீா் இருப்பை பொருத்து குறிப்பிட்ட நாளான ஜூன் 12-ஆம் தேதியோ அல்லது அதற்கு முன்னதாகவோ பாசனத்துக்கு தண்ணீா் திறந்துவிடப்படுவது வழக்கம்.

இதுவரை மேட்டூா் அணையில் இருந்து குறிப்பிட்ட நாளான ஜூன் 12-ஆம் தேதி 20 முறையும், 12-ஆம் தேதிக்கு முன்னதாக 11 முறையும் தண்ணீா் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது.

ஜூன் 12-ஆம் தேதிக்கு பின்னா் காலதாமதமாக 62-ஆவது முறையாக தற்போது தண்ணீா் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது. இதுவரை மேட்டூா் அணையில் இருந்து 92 ஆண்டுகள் பாசனத்துக்கு தண்ணீா் திறந்துவிடப்பட்ட நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை 93-ஆவது ஆண்டாக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் பாசனத்துக்கு தண்ணீா் திறந்துவைத்துள்ளாா். அதே நேரத்தில், செப்டம்பா் மாதத்தில் பாசனத்துக்கு தண்ணீா் திறப்பது 4-ஆவது முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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