பெங்களூரில் இருந்து சேலத்துக்கு காரில் கடத்தப்பட்ட 115 கிலோ குட்கா பறிமுதல்
பெங்களூரில் இருந்து சேலத்துக்கு காரில் கடத்தப்பட்ட 115 கிலோ குட்காவை போலீஸாா் சனிக்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.
பெங்களூரில் இருந்து சேலத்துக்கு காரில் கடத்தப்பட்ட 115 கிலோ குட்காவை போலீஸாா் சனிக்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா். இது தொடா்பாக ராஜஸ்தான் மாநில இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
சேலம் சுக்கம்பட்டி வழியாக காரில் குட்கா கடத்தப்படுவதாக வீராணம் போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில், வீராணம் போலீஸாா் சுக்கம்பட்டி பகுதியில் சனிக்கிழமை காலை வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, அந்த வழியாக வந்த சொகுசு காரை நிறுத்தி சோதனையிட்டனா். அதில், 115 கிலோ குட்கா பதுக்கி எடுத்துவந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
விசாரணையில், ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் இருந்து வாழப்பாடிக்கு கடத்திச் சென்றது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, 115 கிலோ குட்காவை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், கடத்தலில் ஈடுபட்ட ராஜஸ்தான் மாநிலம், தோரிமானா மாவட்டத்தை சோ்ந்த துங்காராமை (28) கைது செய்தனா். மேலும், இதில் வேறு யாருக்கேனும் தொடா்புள்ளதா என விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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