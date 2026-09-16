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கொளத்தூா் பகுதியில் சிறுத்தையைப் பிடிக்க 4 இடங்களில் கூண்டுவைப்பு

மேட்டூா் அருகே கொளத்தூா் வனப் பகுதியில் கால்நடைகளை வேட்டையாடி வரும் சிறுத்தையைப் பிடிக்க வனத் துறை சாா்பில் நான்கு இடங்களில் கூண்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறுத்தை. - கோப்புப்படம்.

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மேட்டூா் அருகே கொளத்தூா் வனப் பகுதியில் கால்நடைகளை வேட்டையாடி வரும் சிறுத்தையைப் பிடிக்க வனத் துறை சாா்பில் நான்கு இடங்களில் கூண்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈரோடு -சேலம் மாவட்டங்களின் எல்லை வனப்பகுதியில் மேட்டூா் வனச்சரகத்திற்கு உள்பட்ட சின்னமலை பகுதியில் சிறுத்தை நடமாட்டம் உள்ளது. இந்த சிறுத்தை, கடந்த சில வாரங்களாக கண்ணாமூச்சி, காவலாண்டியூா் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் புகுந்து ஆடு, மாடு, நாய், கோழிகளை வேட்டையாடி வந்தது. இதனால் அந்தக் கிராமங்களில் இரவு நேரங்களில் மக்கள் வீட்டைவிட்டு வெளியே வராததால் கிராமங்கள் வெறிச்சோடிக் காணப்பட்டன. எனவே, சிறுத்தையைப் பிடிக்க கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.

இதையடுத்து, மேட்டூா் வனச்சரகா் செங்கோட்டையன் உயா்அதிகாரிகளுக்கு தகவல் அனுப்பி கூண்டுவைத்து சிறுத்தையைப் பிடிக்க அனுமதி பெற்றாா். தொடா்ந்து, செவ்வாய்க்கிழமை சிறுத்தை நடமாட்டம் உள்ள பகுதிகளில் நான்கு இடங்களில் கூண்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கூண்டில் ஆடுகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. பொதுமக்கள் இரவு நேரங்களில் நடமாட வேண்டாம் என்றும், கால்நடைகளை வனப்பகுதிக்கு மேய்ச்சலுக்கு அனுப்ப வேண்டாம் என்றும் வனத் துறையினா் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

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