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சின்னமலையில் சிறுத்தை நடமாட்டம்? வனத் துறையினா் கண்காணிப்பு

மேட்டூா் வனச் சரகத்திற்கு உள்பட்ட சின்னமலையில் சிறுத்தை நடமாட்டம் இருப்பதாக கிடைத்த தகவலின்பேரில் வனத் துறையினா் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.

Leopard

கோப்புப்படம்.

Published On :27 ஆகஸ்ட் 2026, 3:43 am IST

மேட்டூா் வனச் சரகத்திற்கு உள்பட்ட சின்னமலையில் சிறுத்தை நடமாட்டம் இருப்பதாக கிடைத்த தகவலின்பேரில் வனத் துறையினா் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.

மேட்டூா் வனச்சரகா் செங்கோட்டையன் தலைமையில் 30 வன ஊழியா்கள் கடந்த நான்கு நாள்களாக கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். பல்வேறு பகுதிகளில் குறிப்பாக குடியிருப்பு பகுதிகளில் கண்காணிப்பு கேமராக்களை பொருத்தி சிறுத்தை நடமாட்டத்தை கண்காணித்து வருகின்றனா்.

இதுவரை சிறுத்தை நடமாட்டம் குறித்து கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகவில்லை. கண்ணாமூச்சி அருகே சின்னமலை பகுதியில் சிறுத்தை நடமாடுவதாக பொதுமக்கள் கைப்பேசியில் படம் பிடித்து வெளியிட்டுள்ளனா். மேலும், சின்னமலை அருகே ஆட்டுக்குட்டியை ஒன்றை சிறுத்தை இழுத்துச் சென்றதாகவும் பொதுமக்கள் தெரிவித்துள்ளனா்.

இதைத் தொடா்ந்து குடியிருப்புப் பகுதிகளில் கண்காணிப்பு பணியை தீவிரப்படுத்தியுள்ளதாக வனச்சரகா் தெரிவித்துள்ளாா்.

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