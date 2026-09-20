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மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 5,035 கனஅடியாக குறைந்தது

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து சனிக்கிழமை மாலை 6,563 கனஅடியில் இருந்து 5,035 கனஅடியாக குறைந்தது.

mettur dam

மேட்டூர் அணை - கோப்பிலிருந்து...

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மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து சனிக்கிழமை மாலை 6,563 கனஅடியில் இருந்து 5,035 கனஅடியாக குறைந்தது.

அணையில் இருந்து டெல்டா பாசனத்துக்கு விநாடிக்கு 12,000 கனஅடி தண்ணீா் திறக்கப்படுகிறது. அணைக்கு வரும் நீரின் அளவைவிட அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் மேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் 86.25 அடியில் இருந்து 86.06 அடியாக குறைந்தது. நீா் இருப்பு 48.26 டிஎம்சியாக உள்ளது.

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