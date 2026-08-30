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மேட்டூர் அணை 90 அடியை எட்டியது

மேட்டூா் அணை சனிக்கிழமை 90 அடியை எட்டியது.

மேட்டூர் அணை - (கோப்புப்படம்)

Published On :30 ஆகஸ்ட் 2026, 1:23 am IST

மேட்டூா் அணை சனிக்கிழமை 90 அடியை எட்டியது.

அணைக்கு நீா்வரத்து சனிக்கிழமை மாலை 6,702 கனஅடியில் இருந்து 7,022 கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது.

அணையின் நீா்மட்டம் 89.95 அடியில் இருந்து 90.07 அடியாக உயா்ந்துள்ளது. அணையில் இருந்து குடிநீா்த் தேவைக்காக 2,000 கனஅடி தண்ணீா் திறக்கப்படுகிறது. நீா் இருப்பு 52.73 டிஎம்சியாக உள்ளது.

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