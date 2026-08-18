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தமிழ்நாடு

மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு!

இன்றைய மேட்டூர் அணை நிலவரம் தொடர்பாக...

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மேட்டூர் அணை - கோப்புப் படம்

Updated On :18 ஆகஸ்ட் 2026, 9:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு இன்று(ஆக. 18), விநாடிக்கு 12,350 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது.

நேற்று மாலை, மேட்டூர் அணைக்கு விநாடிக்கு 12,174 கன அடி வீதம் தண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்த நிலையில், இன்று காலை விநாடிக்கு 12,350 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது.

அணையின் நீர்மட்டம் 82.13 அடியிலிருந்து 82.70 அடியாக உயர்ந்துள்ளது

அணையில் இருந்து குடிநீர் தேவைக்காக, விநாடிக்கு 2,000 கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. நீர் இருப்பு 44.70 டிஎம்சியாக உள்ளது.

Summary

The inflow of water into Mettur Dam has increased to 12,350 cubic feet per second today (August 18).

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