மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து குறைவு: செப். 22 நிலவரம்!
மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு 3867 கன அடியாக குறைந்தது.
மேட்டூர் அணை - கோப்பிலிருந்து...
மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு 3867 கன அடியாக குறைந்தது.
மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு இன்று காலை வினாடிக்கு 4096 கன அடியிலிருந்து வினாடிக்கு 3867 கன அடியாக குறைந்துள்ளது.
அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு வினாடிக்கு12,000 கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. அணைக்கு வரும் நீரின் அளவைவிட அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 84.62 அடியிலிருந்து 84.16 அடியாக குறைந்துள்ளது.
அணையின் தற்போதைய நீர் இருப்பு 46.22 டிஎம்சியாக உள்ளது.
Summary
Water inflow into Mettur Dam has decreased to 3,867 cubic feet per second.
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