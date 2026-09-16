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மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு: செப்.16 நிலவரம்!

மேட்டூர் அணைக்கு புதன்கிழமை காலை அணைக்கு வரும் நீா்வரத்து நிலவரம் குறித்து...

mettur dam

மேட்டூர் அணை - கோப்பிலிருந்து...

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மேட்டூர்: மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 6069 கனஅடியிலிருந்து புதன்கிழமை காலை வினாடிக்கு 6454 கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது.

அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்துக்கு வினாடிக்கு12,000 கனஅடி நீரும், கிழக்கு-மேற்கு கால்வாயில் குடிநீர்த் தேவைக்காக வினாடிக்கு 400 கனஅடி நீரும் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

அணைக்கு வரும் நீா்வரத்தைவிட, அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் அணையின் நீர்மட்டம் 87.65 அடியிலிருந்து 87.34 அடியாக குறைந்தது.

நீர் இருப்பு 49.66 டிஎம்சியாக உள்ளது.

Summary

Increase in water inflow to Mettur Dam: Status as of September 16!

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