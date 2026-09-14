மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து குறைவு!
மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து வினாடிக்கு 7,177 கன அடியாகக் குறைந்துள்ளது குறித்து...
மேட்டூர் அணை - கோப்புப் படம்
மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு 7,177 கன அடியாக குறைந்துள்ளது.
மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு இன்று மாலை வினாடிக்கு 8,618 கன அடியிலிருந்து வினாடிக்கு 7,177 கன அடியாக குறைந்துள்ளது.
அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு வினாடிக்கு12,000 கன அடி நீரும் கிழக்கு மேற்கு கால்வாயில் குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு 400 கன அடி நீரும் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.
அணைக்கு வரும் நீரின் அளவை விட அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 88.21 அடியிலிருந்து 88.07 அடியாக குறைந்து, நீர் இருப்பு 50.47 டிஎம்சியாக உள்ளது.
Summary
Water inflow to Mettur Dam decreases
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