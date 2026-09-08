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மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து குறைவு: செப். 8 நிலவரம்!

இன்றைய மேட்டூர் அணை நிலவரம் தொடர்பாக...

mettur dam

மேட்டூர் அணை. - கோப்புப்படம்

Published On :10 வினாடிகள் முன்பு

மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் இன்று(செப். 8) காலை நிலவரப்படி 92.08 அடியாக குறைந்தது.

அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு விநாடிக்கு 8,993 கன அடியிலிருந்து விநாடிக்கு 8,558 கன அடியாக குறைந்தது.

அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு விநாடிக்கு 12,000 கன அடி வீதமும் குடிநீர் தேவைக்காக கிழக்கு மேற்கு கால்வாயில் விநாடிக்கு 400 கன அடி வீதமும் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

அணைக்கு வரும் நீரின் அளவைவிட அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் நேற்று மாலை 92.29 அடியாக இருந்த மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம், இன்று காலை 92.08 அடியாக குறைந்துள்ளது.

நீர் இருப்பு 55.05 டிஎம்சியாக உள்ளது.

Summary

As of this morning (September 8), the water level of the Mettur Dam has dropped to 92.08 feet.

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