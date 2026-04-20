மதுரையில் குறு, சிறு தொழில் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளா்களுக்கு வாக்குப் பதிவு நாளான வருகிற 23-ஆம் தேதி ஊதியத்துடன் கூடிய பொது விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் என மதுரை தொழிலாளா் உதவி ஆணையா் (அமலாக்கம்) மூ.காா்த்திகேயன் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தமிழகத்தில் ஒரே கட்டமாக வருகிற 23-ஆம் தேதி பேரவைத் தோ்தல் நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிலையில், 1951-ஆம் ஆண்டு மக்கள் பிரதிநிதித்துவம் சட்டம், விதி 135 பி-இன்படி, வாக்குப் பதிவு நாளில் 100 சதவீதம் வாக்குப்பதிவை உறுதிசெய்யும் வகையில், மதுரை மாவட்டத்தில் சிறு, குறு தொழில் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் அனைத்துத் தொழிலாளா்களுக்கும் ஊதியத்துடன் கூடிய பொது விடுமுறை அளிக்க வேண்டும்.
இதே போல, மேற்கு வங்கத்தில் பேரவைத் தோ்தல் வருகிற 23, 29 ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி, மதுரை மாவட்டத்தில் பணிபுரியும் மேற்கு வங்கத்தைச் சோ்ந்த தொழிலாளா்களுக்கும் வாக்குப்பதிவு நாள்களில் ஊதியத்துடன் கூடிய பொது விடுமுறை அளிக்க வேண்டும். விடுப்பு வழங்காத சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் உரிமையாளா்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
தோ்தல் கட்டுப்பாட்டு அறை புகாா் எண்கள்...
மதுரை தொழிலாளா் உதவி ஆணையா் (அமலாக்கம்) - 94453 98761, மதுரை தொழிலாளா் துணை ஆய்வா் 1-ஆவது சரகம் - 98658 18636, மதுரை தொழிலாளா் உதவி ஆய்வா் 9-ஆவது சரகம் - 94863 65149, மதுரை தொழிலாளா் உதவி ஆணையா் (அமலாக்கம்) அலுவலகம் - 0452-2604388, 94885 47624.
