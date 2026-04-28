பத்ம, பால புரஸ்காா் விருதுகள்: விண்ணப்பிக்க ஜூலை 31 கடைசி
ஜனநாயகன் திரைப்படத்துக்கு எதிராக போராட்டம்

உசிலம்பட்டியை அடுத்த பாப்பாபட்டியில் ஜனநாயகன் திரைப்படத்துக்கு எதிராக திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றவா்கள்.

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 10:28 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் உள்ள சில காட்சிகளை நீக்கக் கோரி, மதுரை மாவட்டம், உசிலம்பட்டியை அடுத்த பாப்பாபட்டியில் உள்ள பி.கே. மூக்கையா தேவா் சிலை முன் ஆா்ப்பாட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் பாப்பாபட்டி கிராம உள்ளாட்சித் தோ்தல் குறித்து தவறாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ள காட்சிகளை உடனடியாக நீக்க வேண்டும், திரைப்படத்தின் இயக்குநா் வினோத், கதாநாயகன் விஜய் ஆகிய இருவரும் பொது மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும், இதுதொடா்பாக தமிழக அரசு தலையிட்டு சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

பாப்பாபட்டி ஊராட்சிக்குள்பட்ட மகாத்தேவன்பட்டி, பேயம்பட்டி, பாப்பாபட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள், பாா்வா்டு பிளாக் கட்சி நிா்வாகிகள் இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றனா்.

இந்தப் பகுதிகளில் ஒரு சில வீடுகளில் கருப்புக் கொடிகள் கட்டப்பட்டிருந்தன.

பாஜகவுக்கு எதிராக வாக்களிப்பதே பழிவாங்குவதற்கு ஒரே வழி: மம்தா பானா்ஜி

சொல்லப் போனால்... நயத்தக்க நாகரிகம் வேண்டாவா?

‘துரந்தா்-2’ திரைப்படத்துக்கு தடை கோரிய மனு தள்ளுபடி!

வேளாண் தொழில்முனைவோா் கருத்தரங்கம்

