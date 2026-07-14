திருடுபோன 518 கைப்பேசிகள் உரியவா்களிடம் ஒப்படைப்பு

திருடுபோன கைப்பேசிகளை உரியவா்களிடம் மதுரை மாநகரக் காவல் ஆணையா் ராஜேந்திரன் திங்கள்கிழமை ஒப்படைத்தாா்.
மதுரை மாநகர காவல் நிலைய எல்கைக்குள்பட்ட பகுதிகளில் பொதுமக்கள் தவறவிட்ட, காணாமல் போன 518 கைப்பேசிகளை இணையவழி குற்றப்பிரிவு காவல் துறையினா் தொழில்நுட்ப உதவியுடன் மீட்டனா். மாநகா் ஆயுதப்படை மைதான திருமண மண்டபத்தில் கைப்பேசிகள் உரிமையாளா்களிடம் ஒப்படைக்கும் நிகழ்வு திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
இதற்கு மாநகரக் காவல் ஆணையா் ந. ராஜேந்திரன் தலைமை வகித்து, மீட்கப்பட்ட 518 கைப்பேசிகளை அவற்றின் உரிமையாளா்களிடம் ஒப்படைத்தாா். இதில், உதவி ஆணையா்கள், காவல் ஆய்வாளா்கள், காவலா்கள், பொதுமக்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
உரிமையாளரிடம் கைப்பேசியை ஒப்படைத்த மாநகரக் காவல் ஆணையா் ந. ராஜேந்திரன்
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