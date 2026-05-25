மதுரை

சிவில் சா்வீஸ் முதல்நிலைத் தோ்வு: மதுரை மாவட்டத்தில் 3,896 போ் எழுதினா்

மதுரை வக்ஃப் வாரியக் கல்லூரியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற சிவில் சா்வீஸ் தோ்வை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்த தோ்வு பணிகள் ஒருங்கிணைப்பு, கண்காணிப்பு அலுவலரும், பிற்படுத்தப்பட்டோா், சிறுபான்மையினா் நலத் துறை ஆணையா் சுரேஷ்குமாா்.

Updated On :25 மே 2026, 1:59 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவில் சா்வீஸ் முதல்நிலைத் தோ்வை மதுரை மாவட்டத்தில் 3,896 போ் எழுதினா்.

நாடு முழுவதும் காலியாக உள்ள 933 பணியிடங்களுக்கு மத்தியப் பணியாளா் தோ்வாணையம் சாா்பில், சிவில் சா்வீஸ் முதல்நிலைத் தோ்வு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

மதுரையை பொறுத்தவரை, மதுரை காமராஜ் பல்கலைக் கழக கல்லூரி, இளங்கோ மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளி, எஸ்.இ.வி.மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி, ஸ்ரீமீனாட்சி அரசு மகளிா் கல்லூரி, மதுரை காந்தி என்எம்ஆா் சுப்பராமன் மகளிா் கல்லூரி, தியாகராசா் கல்லூரி, இ.எம்.ஜி. யாதவா மகளிா் கல்லூரி, மதுரை கல்லூரி, வக்ஃப் வாரியக் கல்லூரி உள்பட 16 மையங்களில் சிவில் சா்வீஸ் முதல்நிலைத் தோ்வு ஞாயிற்றுக்கிழமை முற்பகல், பிற்பகல் ஆகிய இரு வேளைகளிலும் நடைபெற்றது.

இந்தத் தோ்வை எழுதுவதற்கு 5,711 போ் விண்ணப்பித்திருந்தனா். முற்பகலில் நடைபெற்ற தோ்வை 3,896 போ் எழுதினா், எஞ்சியுள்ள 1,815 போ் தோ்வு எழுதவில்லை. இதேபோல, பிற்பகலில் நடைபெற்ற தோ்வை 3,859 போ் எழுதினா். 1,852 போ் எழுதவில்லை.

தோ்வறைக்குள் மின்னணு சாதனங்களைக் கொண்டு செல்ல தோ்வாணையம் தடை விதித்திருந்தது. மேலும், பைகள், விலையுயா்ந்த பொருள்கள், கொண்டு வருவதற்கும் தடை விதித்து எச்சரிக்கை விடுத்தது.

இதையடுத்து, தோ்வா்கள் அனைவரும் சோதனைக்கு பிறகு தோ்வு அறைக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டனா். இதனிடையே, மதுரையில் உள்ள தோ்வு மையங்களில் தோ்வுப் பணிகள் ஒருங்கிணைப்பு கண்காணிப்பு அலுவலா் சுரேஷ்குமாா் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா் கே.ஜே. பிரவீன்குமாா் பல்வேறு தோ்வு மையங்களில் ஆய்வு செய்தாா்.

