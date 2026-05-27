Dinamani
பெங்களூரு அபார வெற்றி..! இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்னேறியதுதிருச்சி கிழக்கு உள்பட தாராபுரம், மதுராந்தகம், பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம் என 5 தொகுதிகள் காலியானதாக அறிவிப்பு!உசிலம்பட்டி: மின்னல் தாக்கி 3 கூலித் தொழிலாளிகள் பலிதொகுதி நலனுக்காக அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தேன் : இசக்கி சுப்பையா விளக்கம் அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களால் தவெக நம்பகத்தன்மை கெடும்: திருமாவளவன் ஜூன் 4-இல் பள்ளிகள் திறப்பு!ஆம்! +2 இயற்பியல் விடைத்தாள் மாறிவிட்டது: ஒப்புக்கொண்ட சிபிஎஸ்இ; பெற்றோர் கவலைதமிழ்நாட்டிற்கு புதிய டிஜிபி: 3 பேர் கொண்ட பட்டியலுக்கு யுபிஎஸ்சி ஒப்புதல்!9-ம் வகுப்புக்கு மும்மொழி: சிபிஎஸ்இ அறிவிப்புக்கு அண்ணாமலை எதிர்ப்பு!
/
மதுரை

லஞ்சம் வாங்கியதாக நகராட்சி ஊழியா் உள்படஇருவா் கைது

புதிய வீட்டுக்கு வரி நிா்ணயம் செய்ய ரூ.15 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய திருமங்கலம் நகராட்சி வருவாய் உதவியாளா் உள்ளிட்ட இருவரை ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image

கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :27 மே 2026, 2:34 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதிய வீட்டுக்கு வரி நிா்ணயம் செய்ய ரூ.15 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய திருமங்கலம் நகராட்சி வருவாய் உதவியாளா் உள்ளிட்ட இருவரை ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

மதுரை மாவட்டம், திருமங்கலத்தைச் சோ்ந்தவா் நாகராஜன் (80), இவரது மனைவி விஜயலட்சுமி (75). ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியரான நாகராஜன் மதுரை மாவட்டம், திருமங்கலம் ஜவகா் நகா் ஏழாவது தெருவில் புதிதாக வீடு கட்டியுள்ளாா். இந்த வீட்டுக்கு வரி நிா்ணயம் செய்ய திருமங்கலம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் வருவாய் உதவியாளா் கிஷோா்குமாரை அணுகியபோது, அவா் வரி விதிக்க ரூ. 15 ஆயிரம் லஞ்சமாகத் தர வேண்டும் எனக் கேட்டாராம்.

லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத நாகராஜன் இதுகுறித்து ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்புப் பிரிவுக்கு தகவல் அளித்தாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்புப் பிரிவின் கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் சத்தியசீலன், ரசாயனம் தடவிய பணத் தாள்களை நாகராஜனிடம் கொடுத்து நகராட்சி வருவாய் உதவியாளா் கிஷோா்குமாரிடம் கொடுக்குமாறு அறுவுறுத்தினாா். பின்னா், லஞ்சப் பணத்தைப் பெற நாகராஜனின் வீட்டுக்கு கிஷோா்குமாா் தனது நண்பரான வெங்கேடஸ்வரன் (எ) பாண்டியை அனுப்பிவைத்தாா்.

இதையடுத்து, நாகராஜனின் வீட்டில் ரசாயனம் தடவிய பணத்தைப் பெற்ற வெங்கேடஸ்வரன் (எ) பாண்டியை அங்கு மறைந்திருந்த ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்புப் பிரிவின் கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் சத்தியசீலன், காவல் ஆய்வாளா்கள் குமரகுரு, சூரியகலா ஆகியோா் கையும் களவுமாக பிடித்து பணத்தைப் பறிமுதல் செய்தனா். விசாரணையில், லஞ்சப் பணம் பெற வெங்கடேஸ்வரனை அனுப்பியது நகராட்சி வருவாய் உதவியாளா் கிஷோா்குமாா் எனத் தெரியவந்ததையடுத்து, இருவரையும் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

பெட்ரோல் ஏற்றுமதி மீதான கொள்ளை லாபத் தடுப்பு வரி: லிட்டருக்கு ரூ.3 விதிப்பு

பெட்ரோல் ஏற்றுமதி மீதான கொள்ளை லாபத் தடுப்பு வரி: லிட்டருக்கு ரூ.3 விதிப்பு

லஞ்சம்: முன்னாள் விஏஓ-வுக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை

லஞ்சம்: முன்னாள் விஏஓ-வுக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை

நகராட்சி ஆள்சேர்ப்பு ஊழல்: மே.வ. முன்னாள் அமைச்சர் அமலாக்கத் துறையில் ஆஜர்!

நகராட்சி ஆள்சேர்ப்பு ஊழல்: மே.வ. முன்னாள் அமைச்சர் அமலாக்கத் துறையில் ஆஜர்!

லஞ்சம் பெற்று கைதான கரூா் ஆா்டிஓ-வின் திண்டுக்கல் வீட்டில் போலீஸாா் சோதனை

லஞ்சம் பெற்று கைதான கரூா் ஆா்டிஓ-வின் திண்டுக்கல் வீட்டில் போலீஸாா் சோதனை

விடியோக்கள்

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK