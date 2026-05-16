பெட்ரோல் ஏற்றுமதி மீதான கொள்ளை லாபத் தடுப்பு வரி: லிட்டருக்கு ரூ.3 விதிப்பு

பெட்ரோல் ஏற்றுமதி மீதான கொள்ளை லாபத் தடுப்பு வரி லிட்டருக்கு ரூ.3 விதிக்கப்படுவதாக மத்திய அரசு வெள்ளிக்கிழமை அறிவித்தது.
அதேவேளையில் டீசல் மீதான ஏற்றுமதி வரியை லிட்டருக்கு ரூ.16.5-ஆகவும் விமான எரிபொருளுக்கான வரியை லிட்டருக்கு ரூ.16-ஆக குறைப்பதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்தது.
இந்த புதிய நடைமுறைகள் சனிக்கிழமை (மே 16) முதல் அமலுக்கு வருகிறது.
ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா-இஸ்ரேல் இடையேயான மோதல்கள் தொடா்ந்து வரும் சூழலில் உள்நாட்டில் எரிபொருள் இருப்பை உறுதிசெய்ய கொள்ளை லாபத் தடுப்பு வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிக விலைக்கு பெட்ரோலை வெளிநாடுகளுக்கு இந்திய நிறுவனங்கள் ஏற்றுமதி செய்வதை தடுக்கும் நோக்கில் இந்த வரி விதிப்பு நடவடிக்கையை மத்திய அரசு மேற்கொண்டது.
இதுதொடா்பாக நிதியமைச்சகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில், ‘ பெட்ரோல் ஏற்றுமதி மீதான கொள்ளை லாபத் தடுப்பு வரி லிட்டருக்கு ரூ.3 விதிக்கப்படுகிறது.
மாறாக டீசல் மீதான ஏற்றுமதி வரி லிட்டருக்கு ரூ.23-இல் இருந்து ரூ.16.5-ஆகவும் விமான எரிபொருள் மீதான ஏற்றுமதி வரி லிட்டருக்கு ரூ.33-இல் இருந்து ரூ.16-ஆகவும் குறைக்கப்படுகிறது. பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் ஏற்றுமதி மீது சாலை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு கூடுதல் வரி விதிக்கப்படவில்லை.
உள்நாட்டு நுகா்வுக்கு விடுவிக்கப்படும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீது ஏற்கெனவே விதிக்கப்பட்ட வரி விகிதங்களே தொடரும்’ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஈரானுக்கு எதிராக அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் கூட்டாக இணைந்து கடந்த பிப்ரவரி 28-ஆம் தேதி தாக்குதல் நடத்தின. இதற்குப் பதிலடியாக ஈரானும் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.
இதனால் சா்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் பெரிதும் தடைப்பட்டு அதன் விலை பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இதையடுத்து, டீசல் மீதான ஏற்றுமதி வரியை லிட்டருக்கு ரூ.21.50-ஆகவும் விமான எரிபொருள் மீதான ஏற்றுமதி வரியை லிட்டருக்கு ரூ.29.50-ஆகவும் மத்திய அரசு கடந்த மாா்ச் 26-ஆம் தேதி நிா்ணயித்தது.
அதன்பிறகு ஏப்ரல் 11-ஆம் தேதி டீசல் மீதான ஏற்றுமதி வரி லிட்டருக்கு ரூ.55.5-ஆகவும் விமான எரிபொருள் லிட்டருக்கு ரூ.42-ஆகவும் அதிகரிக்கப்பட்ட நிலையில், ஏப்ரல் 30-ஆம் தேதி டீசல் லிட்டருக்கு ரூ.23-ஆகவும் விமான எரிபொருள் லிட்டருக்கு ரூ.33-ஆகவும் குறைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
