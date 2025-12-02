திண்டுக்கல்
வாகரை பகுதிகளில் நாளை மின்தடை
பழனி அருகேயுள்ள வாகரை துணை மின் நிலைய பராமரிப்புப் பணி காரணமாக வியாழக்கிழமை (டிச. 4) வாகரை சுற்றுப் பகுதிகளில் மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் சந்திரசேகரன் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: பழனி அருகேயுள்ள வாகரை துணை மின் நிலையத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவுள்ளதால், தொப்பம்பட்டி, கஞ்சிக்காளிவலசு, அப்பனூத்து, புங்கமுத்தூா், திருவாண்டபுரம், அப்பிபாளையம், மேட்டுப்பட்டி, வேப்பன்வலசு, வாகரை, பூலாம்பட்டி, மரிச்சிலம்பு, பூசாரிக்கவுண்டன்வலசு ஆகிய பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை காலை 9 முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என்றாா்.