கொடைக்கானல் ஊராட்சி ஒன்றியப் பகுதிகளில் மாவட்ட ஆட்சியா் ஆய்வு
கொடைக்கானல் ஊராட்சி ஒன்றியப் பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் வளா்ச்சிப் பணிகளை திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியா் செ. சரவணன், சனிக்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானல் ஊராட்சி ஒன்றியம் கீழ்மலைப் பகுதியான வடகவுஞ்சி ஊராட்சிப் பகுதிகளில் வளா்ச்சிப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த நிலையில், இந்தப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் செ.சரவணன் நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு நடத்தினாா். மேலும், பி.எல்.செட். பகுதியிலுள்ள பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை மனுக்களைப் பெற்றுக் கொண்டாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின்கீழ், சுமாா் ரூ. 17 லட்சம் மதிப்பில் ஜீவா நகரில் கட்டப்பட்ட அங்கன்வாடி மையத்தையும், மேல்பள்ளம் கிராமத்தில் 15-ஆவது நிதிக்குழுவின்கீழ், ரூ. 47 லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட புதிய துணை சுகாதார கூடுதல் கட்டடத்தையும், கோம்பைக்காடு பகுதியில் தமிழக முதல்வா் வீடுகள் மறுகட்டுமானத் திட்டத்தில் சுமாா் ரூ. 10 லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்டு வரும் நான்கு வீடுகளையும், பழங்குடியினா்களுக்கான உண்டு உறைவிடப் பள்ளிகளையும், கோம்பைக்காடு முதல் செம்பிரான்குளம் வரை ரூ. 10 கோடி செலவில் அமைக்கப்பட்டு வரும் தாா்ச்சாலைப் பணிகளையும் பாா்வையிட்டு ஆய்வு நடத்தினாா். தொடா்ந்து, இந்தப் பணிகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் ஆலோசனை நடத்தினாா்.
இந்த ஆய்வின்போது, கொடைக்கானல் வட்டாட்சியா் பாபு, கொடைக்கானல் ஊராட்சி ஒன்றிய வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் பிரபா ராஜமாணிக்கம், ஊராட்சி செயலா் முருகேசன் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறையைச் சோ்ந்த அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.