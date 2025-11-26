திண்டுக்கல்லில் தென்னக ரயில்வே பொது மேலாளா் ஆய்வு
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை தென்னக ரயில்வே பொதுமேலாளா் ஆா்.என்.சிங் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
மதுரை ரயில்வே கோட்டத்துக்குள்பட்ட 12 ரயில் நிலையங்களில் அம்ரித் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை, கடந்த 2024, பிப்.26-ஆம் தேதி பிரதமா் நரேந்திர மோடி தொடங்கிவைத்தாா்.
இதன்படி, திண்டுக்கல் ரயில் நிலையத்தை நவீனப்படுத்த ரூ.22.85 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. இதில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய புதிய ரயில் நிலையம் கட்டுவதற்கான பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்த நிலையில், தென்னக ரயில்வே பொதுமேலாளா் ஆா்.என்.சிங், ஆய்வு செய்வதற்கு ரயில் மூலம் மதுரையிலிருந்து திண்டுக்கல்லுக்கு புதன்கிழமை வந்தாா். நடைமேடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த புதிய ரயில் நிலையத்துக்கான வரைபடத்தை பாா்வையிட்ட அவா், திண்டுக்கல் ரயில் நிலையத்தில் ஏற்படுத்தப்படவுள்ள நவீன வசதிகள் குறித்தும் அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தாா்.
பின்னா், ரயில் நிலையத்துக்கு வெளியே வாகன நிறுத்தமிடத்தில் நடைபெற்று வரும் கட்டுமானப் பணிகளையும் அவா் பாா்வையிட்டாா். புதிதாக அமைக்கப்படும் நகரும் படிக்கட்டுகள், மின்தூக்கி, பயணிகள் தங்கும் குளிா்சாதன வசதி கொண்ட ஓய்வறைகள் உள்ளிட்டவை குறித்தும் அவா் கேட்டறிந்தாா்.