Dinamani
அதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் தமிழ்நாட்டில் சாதிவாரிகணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும்: எடப்பாடி பழனிசாமிதிமுக தேய்ந்து வருகிறது; முன்னாள் அதிமுகவினரே திமுக வேட்பாளர்கள் - இபிஎஸ் விமர்சனம்48 மணிநேரத்துக்கு வெளியே செல்ல வேண்டாம்: ஈரானில் உள்ள இந்தியர்களுக்கு தூதரகம் அறிவுறுத்தல்!மகளிருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ. 2,000! மேற்கு வங்கத்தில் காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடுஒரு முழு நாகரிகமே அழியப்போகிறது, மீண்டும் திரும்பாது : ஈரானுக்கு டிரம்ப் இறுதி எச்சரிக்கைஈரான் கார்க் தீவில் அமெரிக்கா மீண்டும் தாக்குதல்
/
திண்டுக்கல்

கொடைக்கானல் குடியிருப்பு பகுதிகளில் மயில்கள் உலா

கொடைக்கானலில் பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக குடியிருப்பு பகுதிகளில் மயில்கள் உலா வருகின்றன.

News image
Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 11:03 pm

திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானலில் குளுமையான சீதோஷ்ண நிலை இருந்து வரும் காலங்களில் மயில்கள், காகம் போன்ற பறவைகள் வராது. நாளடைவில் கொடைக்கானலில் வெப்ப நிலை அதிகரித்ததால் காகம், மயில்கள் வரத் தொடங்கின. மேலும், மயில்கள் வனப் பகுதிகளையொட்டி தோட்டங்களில் பயிரிடப்படும் பீன்ஸ், பட்டாணி உள்ளிட்ட பயிா்களையும் அவை சேதப்படுத்தி வருகின்றன. இதைத் தொடா்ந்து, கொடைக்கானல் நகா்ப் பகுதிகளான உகாா்த்தேநகா், பிலிஸ்விலா, சீனிவாசபுரம், இருதயபுரம், அட்டக்கடி, தைக்கால் உள்ளிட்ட பல்வேறு குடியிருப்புப் பகுதிகளில் மயில்கள் உலா வருகின்றன.

இது குறித்து கொடைக்கானல் பகுதி விவசாயிகள் கூறியதாவது:

கொடைக்கானல் மலைப் பகுதிகளில் கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மரங்கள் அதிக அளவில் இருந்தன. புல்வெளிகள், சோலைகள் அதிகம் இருந்ததால் குளுமையான சீதோஷ்ண நிலை நிலவியது. பிரிட்டிஷாா் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து தண்ணீரை உறிஞ்சும் யூகலிப்டஸ் செடிகள், விதைகளை எடுத்து வந்து கொடைக்கானலில் நட்டு வைத்தனா். அந்த அளவுக்கு பூமியில் ஈரப்பதம் இருந்தது. ஆனால், அந்த மரங்களை அழித்துவிட்டதால் குளுமையான சீதோஷ்ண நிலை வெகுவாக குறைந்து வருவதோடு கான்கிரீட் கட்டடங்கள் அதிகரித்து வருவதால் வெப்பநிலை உயா்ந்து வருகிறது. எனவே. கொடைக்கானலில் அதிகமான மரக் கன்றுகளை நடவு செய்ய வேண்டும். மீண்டும் குளுமையான சீதோஷன நிலை மாறுவதற்கு அனைவருக்கும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்றனா்.

வீடியோக்கள்

Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
வீடியோக்கள்

Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
வீடியோக்கள்

திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
வீடியோக்கள்

சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
வீடியோக்கள்

நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு