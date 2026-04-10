கொடைக்கானலில் மிதமான மழை

கொடைக்கானலில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு மிதமான மழை பெய்தது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் கடந்த இரண்டு நாள்களாக வெயிலின் தாக்கம் குறைந்துள்ளது. இந்நிலையில் காலை முதல் விட்டுவிட்டு லேசான வெயிலும், மேக மூட்டமும் நிலவி வந்தது. இதனைத் தொடா்ந்து வெள்ளிக்கிழமை இரவு 8 மணி முதல் 8.30 மணி வரை சுமாா்30 நிமிடங்கள் மிதமான மழை பெய்தது. கடந்த இரண்டு நாள்களாக இரவு நேரங்களில் பெய்த மழையால் வெப்பம் தணிந்து இதமான சூழல் நிலவியது.
9 ஏப்ரல் 2026