Dinamani
சஞ்சு சாம்சன், ஜேமி ஓவர்டன் அசத்தல்! சென்னை சூப்பர் கிங்ஸுக்கு முதல் வெற்றி!!தில்லி அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் சஞ்சு சாம்சன் அதிரடி சதம் எடப்பாடி பழனிசாமி, டிடிவி தினகரன் ஒன்றாக இணைந்து தேர்தல் பிரசாரம்! தூத்துக்குடியில் நாளை (ஏப். 12) ஒரே மேடையில் மு.க. ஸ்டாலின், ராகுல்!லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டிஜிபியாக டேவிட்சன் தொடர்வார்- தேர்தல் ஆணையம்வைகை விரைவு ரயில் நாளை தாமதமாக புறப்படும்உ.பி.யின் இறுதி பட்டியலில் 13.39 கோடி வாக்காளர்கள்! 2 கோடி பேர் நீக்கம்சினிமாவை வாழ விடுங்கள்..! ஜன நாயகன் படக் கசிவினால் மனமுடைந்த பூஜா ஹெக்டேவிஜய் தொகுதிகளில் திமுகவுக்கு வாக்கு சேகரிக்கும் கமல்போர் நிறுத்தத்துக்குப் பிறகு ஹோர்முஸ் நீரிணையைக் கடந்த முதல் இந்தியக் கப்பல்லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை பொறுப்பிலிருந்து விடுவிப்பு! ஆயுதப்படை இயக்குநராக சந்தீப் மிட்டல்!
/
திண்டுக்கல்

பழனி உழவா் சந்தையில் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

பழனி உழவா் சந்தையில் அதிமுக வேட்பாளா் ரவி மனோகரன் பொதுமக்களிடம் சனிக்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.

News image

பழனி உழவா் சந்தையில் சனிக்கிழமை பொதுமக்களிடம் வாக்கு சேகரித்த அதிமுக வேட்பாளா் ரவி மனோகரன்.

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 8:52 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பழனி உழவா் சந்தையில் அதிமுக வேட்பாளா் ரவி மனோகரன் பொதுமக்களிடம் சனிக்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.

இங்கு மிதிவண்டியில் வந்த வேட்பாளா் ரவி மனோகரன் கட்சியினருடன் உழவா் சந்தையில் உள்ள விவசாயிகளிடமும், காய்கறி வாங்க வந்த பொதுமக்களிடமும் இரட்டை இலை சின்னத்துக்கு வாக்களிக்க வேண்டுமென கேட்டுக் கொண்டாா். மேலும், பொதுமக்களிடம் கட்சியின் தோ்தல் வாக்குறுதி அடங்கிய துண்டுப் பிரசுரங்களை வழங்கி வாக்கு சேகரித்தாா். இதைத்தொடா்ந்து பாப்பம்பட்டி, நெய்க்காரபட்டி, ஆண்டிபட்டி ஆகிய பகுதிகளில் அவா் வாக்கு சேகரித்தாா்.

ஒன்றியச் செயலா் முருகானந்தம், மாவட்ட மாணவரணிச் செயலா் அன்வா்தீன், எம்ஜிஆா் மன்ற நிா்வாகி அசோக், ஐ.டி.பிரிவு குகன் உள்ளிட்ட பலா் உடனிருந்தனா்.

கோவில்பட்டி, கயத்தாறில் தவெக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

முதுகுளத்தூரில் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

பூம்பாறையில் விளையாட்டு மைதானம் அமைக்கப்படும் : அதிமுக வேட்பாளா் உறுதி

குடியாத்தம்: தவெக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty

தினமணி செய்திச் சேவை

10 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

தினமணி செய்திச் சேவை

9 ஏப்ரல் 2026