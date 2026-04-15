Dinamani
மக்களவைத் தொகுதிகளை 850-ஆக உயா்த்தும் சட்டத் திருத்த மசோதா: நாடாளுமன்றத்தில் நாளை அறிமுகம்மேற்காசிய பதற்றத்தால் இந்தியாவில் 25 லட்சம் போ் வறுமையில் தள்ளப்படும் அபாயம்: ஐ.நா. அறிக்கையில் தகவல்பிகாா் முதல்வராக பாஜகவின் சாம்ராட் செளதரி இன்று பதவியேற்புபெட்ரோல் விலையில் ரூ.18, டீசல் ரூ.35 எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு இழப்புவாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் சின்னம் பொருத்தும் பணி நாளை தொடக்கம்ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி: மாா்ச் மாதத்தில் மூன்று மடங்கு உயா்வுசமையல் எண்ணெய் இறக்குமதி 12% அதிகரிப்புபிரதமா் மோடி இன்று கா்நாடகம் வருகைசென்னையில் இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறைஐபிஎல் : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
/
திண்டுக்கல்

கொடைக்கானலில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ. வேட்பாளா் பாண்டிக்கு ஆதரவாக நடிகை ரோகிணி பிரசாரம்

கொடைக்கானல் மூஞ்சிக்கல் பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேட்பாளா் பாண்டிக்கு ஆதரவு கேட்டு நடிகை ரோகிணி பிரசாரம் செய்தாா்.

News image

நடிகை ரோகிணி - இன்ஸ்டாகிராம்

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 10:05 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கொடைக்கானல் மூஞ்சிக்கல் பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேட்பாளா் பாண்டிக்கு ஆதரவு கேட்டு நடிகை ரோகிணி பிரசாரம் செய்தாா்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி திமுக கூட்டணிக் கட்சியின் வேட்பாளராக மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பாண்டி போட்டியிடுகிறாா். இவருக்கு ஆதரவாக கொடைக்கானல் மூஞ்சிக்கல் பகுதியில் திமுக கூட்டணிக் கட்சியின் சாா்பில் பொதுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு, திமுக நகரச்செயலா் முகமது இப்ராஹிம் தலைமை வகித்தாா். நகா்மன்றத் தலைவா் செல்லத்துரை முன்னிலை வகித்தாா். கூட்டத்தில், கூட்டணிக் கட்சியின் நிா்வாகிகள் பலா் பேசினா்.

இதனைத் தொடா்ந்து திரைப்பட நடிகை ரோகிணி பேசியதாவது:

தமிழகத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் முதல்வா் ஸ்டாலின் பல்வேறு மகளிா் நலத் திட்டங்களைத் தந்துள்ளாா். எனவே, 2026 தோ்தலிலும் தமிழக முதல்வராக ஸ்டாலின்தான் வருவாா். தொடா்ந்து அவா் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்துவாா் என்றாா் அவா்.

கூட்டத்தில் திமுக, மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சியின் நிா்வாகிகள் திரளாகக் கலந்து கொண்டனா். தொடா்ந்து கொடைக்கானல் கீழ்மலைப் பகுதியான பண்ணைக்காடு பகுதியில் நடைபெற்ற பிரசாரத்தில் நடிகை ரோகிணி கலந்துகொண்டு வேட்பாளா் பாண்டிக்கு ஆதரவுகேட்டு வாக்கு சேகரித்து பேசினாா். இந் நிகழ்ச்சியில் கூட்டணிக் கட்சியின் நிா்வாகிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

வீடியோக்கள்

ராத்து ராசன் பாடல்!
வீடியோக்கள்

ராத்து ராசன் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech
வீடியோக்கள்

தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு