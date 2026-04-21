செயலியில் மாதிரி வாக்குப் பதிவு நடத்தாத வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலா்களுக்கு குறிப்பாணை

செயலி மூலம் மாதிரி வாக்குப் பதிவு நடத்தாத வாக்குச் சாவடி தலைமை அலுவலா்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கக் கோரி குறிப்பாணை வழங்கப்பட்டது.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 7 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகள் உள்ளன. 16.89 லட்சம் வாக்காளா்கள் 2,301 வாக்குச் சாவடிகளில் வாக்குப் பதிவு செய்வதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தோ்தல் பணியில், ஆசிரியா்கள், அரசு ஊழியா்கள் என சுமாா் 11 ஆயிரம் போ் ஈடுபடுகின்றனா். இவா்களுக்கு 3 கட்டங்களாக தோ்தல் பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது. கடந்த 16-ஆம் தேதி வாக்குச் சாவடி தலைமை அலுவலா்களுக்கு, தோ்தல் ஆணையத்தின் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து மாதிரி வாக்குப் பதிவு நடத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது.
இதனிடையே பொதுத் தோ்வு விடைத் தாள் திருத்தும் பணியில் ஈடுபட்ட ஆசிரியா்களால் (வாக்குச் சாவடி தலைமை அலுவலா்களாக நியமிக்கப்பட்ட) இந்த செயலியை பதிவிறக்கம் செய்ய முடியவில்லை. பதிவிறக்கம் செய்த சிலரால் உள்ளீடு செய்ய முடியவில்லை. இதனால் மாதிரி வாக்குப் பதிவும் நடத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
இந்த நிலையில், மாதிரி வாக்குப் பதிவு நடத்தாத வாக்குச் சாவடி தலைமை அலுவலா்களாக நியமிக்கப்பட்ட 100-க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியா்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கக் கோரி மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா் மூலம் குறிப்பாணை வழங்கப்பட்டது. விடைத்தாள் திருத்தும் பணியில் ஈடுபட்ட ஆசிரியா்களுக்கும் இந்த குறிப்பாணை வழங்கப்பட்டது அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது.
வாக்குப் பதிவு: அலுவலா்கள் பதற்றமின்றி செயல்பட வேண்டும் கடலூா் மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா்
வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களில் வேட்பாளா்களின் பெயா், சின்னம் பொருத்தும் பணி தொடக்கம்
வாக்குச்சாவடி அலுவலா்களுக்கு பயிற்சி
வாக்குச் சாவடி மையங்கள்: ஆட்சியா் ஆய்வு
நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!
தினமணி செய்திச் சேவை
டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026
தினமணி செய்திச் சேவை
#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |
தினமணி செய்திச் சேவை