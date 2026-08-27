மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு: விடுபட்டவா்களுக்கு உதவ கட்டுப்பாட்டு அறை
பழனி நகராட்சிக்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் போது விடுபட்ட குடும்பங்களுக்காக நகராட்சி அலுவலகத்தில் கட்டுப்பாட்டு அறை தொடங்கப்பட்டது.
பழனி நகராட்சிக்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் போது விடுபட்ட குடும்பங்களுக்காக நகராட்சி அலுவலகத்தில் கட்டுப்பாட்டு அறை தொடங்கப்பட்டது.
பழனி நகராட்சிக்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2027-க்காக வீடுகள் கணக்கெடுப்பு பணியானது கடந்த 1-ஆம் தேதி தொடங்கியது. இந்தப் பணி வருகிற 30-ஆம் தேதி முடிவடைய உள்ளது. எனவே, பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகள் கணக்கெடுப்பில் விடுப்பட்டிருப்பின் பழனி நகராட்சி அலுவலகத்தில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு அறை எண்ணுக்கு (9629269292, 7538805570) தொடா்பு கொண்டு தகவல் தெரிவித்து, வீடுகள் கணக்கெடுப்பு பணியைத் துல்லியமாகவும், விரைவாகவும் முடித்திட முழு ஒத்துழைப்பு தருமாறு நகராட்சி ஆணையா் தெரிவித்தாா்.
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