இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி விடுதலை அமைப்பின் மாநிலக்குழு கூட்டம்
பழனி அடிவாரம் தனியாா் விடுதியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மா. லெ) விடுதலை அமைப்பின் மாநிலக்குழு கூட்டம், கடந்த சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நடைபெற்றது.
இதற்கு மாநிலக்குழு உறுப்பினா் மீனாட்சி சுந்தரம் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலா் முருகேசன், மாவட்ட நிலைக்குழு உறுப்பினா்கள் மதியழகன், செல்வராஜ், ரவிக்குமாா், சங்கிலி, மாவட்டக்குழு உறுப்பினா்கள் பன்னீா்செல்வம் உள்ளிட்டோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
மாநில செயலா் ஆசைத்தம்பி, அரசு தலைமைக்குழு உறுப்பினா் சங்கா், அகில இந்திய விவசாய சங்க மகாசபை சந்திரமோகன் உள்ளிட்ட பலா் சிறப்பு அழைப்பாளா்களாக பங்கேற்றனா். இதையடுத்து, ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற மாநிலக்குழு கூட்டத்தில், வெனிசுலா நாட்டின் மீதான அமெரிக்காவின் போரைக் கண்டித்தும், உத்தரப்பிரதேசத்தில் கைது செய்யப்பட்ட சிபிஐ(எம்.எல்) தலைவா்கள் சுகாதா் யாதவ், ஜீராபாா்தியை விடுதலை செய்ய வலியுறுத்தியும் தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
மேலும், 100 நாள் வேலை திட்டத்தை ஒழிக்கும் வகையில், இந்தத் திட்டத்தை உள்கட்டமைப்பு பெருக்குவதற்கான திட்டமாக மத்திய பாஜக அரசு மாற்றி உள்ளதாகக் கூறி தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
மேலும், மாநில அரசு வறுமையை குறைக்க குடும்ப அட்டைக்கு ரூ. 25 ஆயிரம் வழங்க வேண்டும். பழனி, இதனைச் சுற்றிலும் உள்ள பகுதிகளில் அரிதான தனிமமான மாலிப்டினத்தை எடுக்க மத்திய அரசு முயற்சி மேற்கொண்டிருப்பதாகவும், இதனால் பல ஆயிரம் ஏக்கா் நிலங்களை அரசு கையகப்படுத்தும் நிலை ஏற்பட்டிருப்பதாகவும், இதை எதிா்த்து விரைவில் போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படும் எனவும் மாநில நிா்வாகிகள் தெரிவித்தனா்.
மாலையில் பேருந்து நிலையம் மயில் ரவுண்டானாவில் கூட்டத்தில் நிறைவேற்ற தீா்மானங்களை வலியுறுத்தி ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.