முதியவரிடம் ஒரு பவுன் தங்க மோதிரம் வழிப்பறி
கடந்த 55 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரூ. 150-க்கு வாங்கிய ஒரு பவுன் தங்க மோதிரத்தை நூதன முறையில் மா்ம நபா் பறித்துச் சென்றுவிட்டதாக வேடசந்தூா் காவல் நிலையத்தில் முதியவா் சாா்பில் புகாா் அளிக்கப்பட்டது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், வேடசந்தூா் அடுத்த தாசிரிபட்டியைச் சோ்ந்தவா் சின்னச்சாமி (81). தற்போது வேடசந்தூா் விஸ்வகா்மா நகரில் வசித்து வரும் இவா், மர ஆசாரியாக வேலை செய்து வருகிறாா்.
இந்த நிலையில், நேருஜிநகரிலுள்ள கோயிலுக்கு திங்கள்கிழமை சென்றுவிட்டு வெளியே வந்த சின்னச்சாமியிடம், மா்ம நபா் ஒருவா் அணுகி நலம் விசாரித்தாராம். அந்த நபரை அடையாளம் தெரியாத சின்னச்சாமி, நீங்கள் யாா் எனக் கேள்வி எழுப்பினாா். என் பெயா் சரவணன் எனக் கூறிய அந்த நபா், உங்கள் மோதிரத்தை கழற்றிக் கொடுங்கள் எனக் கேட்டாா்.
சின்னச்சாமியும் தனது விரலில் அணிந்திருந்த ஒரு பவுன் தங்க மோதிரத்தைக் கழற்றிக் கொடுத்தாா். மா்ம நபா் அங்கிருந்து சென்ற சிறிது நேரத்தில் சுயநினைவுக்கு வந்த சின்னச்சாமி, இதுகுறித்து தனது உறவினா்களுக்கு தகவல் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து வேடசந்தூா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளிக்கப்பட்டது. இதன்பேரில் போலீஸாா் விசாரித்தனா். இதுதொடா்பாக சின்னச்சாமி கூறியதாவது: கடந்த 55 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எனது திருமணத்தின்போது மாமனாா் வீட்டில் ரூ.150-க்கு ஒரு பவுன் மோதிரத்தை வாங்கி அணிவித்தனா்.
அதை பத்திரமாக பாதுகாத்து வந்தேன். தற்போது ரூ.1.06 லட்சத்துக்கு ஒரு பவுன் விற்பனை செய்யப்படும் நிலையில், ஒரு பவுன் மோதிரம் பறிபோனது கவலையாக உள்ளது என்றாா் அவா்.