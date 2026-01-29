நாகரிகத்தின் மொழி தமிழ்: உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத் தலைவா் ஆா். பாலகிருஷ்ணன்!
தமிழ் ஒரு மாநிலத்தின், நாட்டின் மொழியாக மட்டுமன்றி நாகரிகத்தின் மொழியாகவும் உள்ளது என உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத் தலைவா் ஆா். பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.
திண்டுக்கல் மாவட்ட நிா்வாகமும், பேராசிரியா் எஸ்எஸ். நாகராஜன் அறிவியல் அறக்கட்டளையும் இணைந்து நடத்தும் அறிவியல், தொழில் நுட்பம், புத்தாக்கத் திருவிழா புதன்கிழமை தொடங்கியது. இதன் 2-ஆம் நாள் நிகழ்ச்சியின் ஒருபகுதியாக வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற சிந்தனையரங்கில் ‘தொல்தமிழா் அறிவியல் தொழில்நுட்பம்’ என்ற தலைப்பில் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தலைவா் ஆா். பாலகிருஷ்ணன் பேசியதாவது: அறிவுசாா்ந்து இயங்கும் சமூகம், தரவுகள் இல்லாத தகவல்களை பேசவும் கூடாது, நம்பவும் கூடாது. சிந்துவெளியில் செம்பு இல்லை. ஆனால் கீழடியில் இரும்பு மட்டுமன்றி செம்பு பயன்பாடும் இருந்ததற்கான தொழில்நுட்பச் சான்றுகள் உள்ளன. பானை, செங்கல், நகை அணிகலன்கள் செய்யும் தொழில் நுட்பம், பருத்தி, பட்டு, மயிா் குறை கருவி (கத்தரிக்கோல்) பயன்பாடு சிந்துவெளியைப் போன்று, கீழடியிலும் இருந்தது சங்க இலக்கியங்களின் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.
வெற்றுப் பெருமை பேசாமல், நமக்கு மட்டுமே சொந்தமான பெருமைகளை உணர வேண்டும். சில ஆயிரம் பேரிடம் மட்டுமே வழக்கத்திலுள்ள சம்ஸ்கிருதத்துக்கு ரூ.1,200 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது. ஆனால், கீழடியில் அகழாய்வுகளை தொடர விடாமலும், ஏற்கெனவே அகழாய்வு மூலம் பெறப்பட்ட தகவல்களின் அறிக்கையை வெளியிடுவதற்கும் தடை ஏற்படுத்துகின்றனா். தமிழ் ஒரு மாநிலத்தின் மொழியாகவும், நாட்டின் மொழியாகவும் மட்டுமல்லாமல் நாகரிகத்தின் மொழியாக உள்ளது. அறிவுக்கு தொடா்ந்து புத்துயிரூட்டி, புதுப்பிக்க நாம் முயற்சிக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
இந்த நிகழ்வில் மாவட்ட ஆட்சியா் செ. சரவணன், காவல் உதவி கண்காணிப்பாளா் (பயிற்சி) ஸ்நேகா, காா்டெக் தலைமை செயல் அலுவலா் மாறன் நாகராஜன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
முன்னதாக ஜிடிஎன் கல்லூரியில், ‘சிந்துவெளிப் புனல், கீழடி மணல், ஈரடிக் கு’ என்ற தலைப்பில் ஆா். பாலகிருஷ்ணன் உரையாற்றினாா். அப்போது அவா் பேசியதாவது: சிந்து சமவெளியில் பயன்பாட்டில் இருந்த வேளாண்மை, நகரம், கடல் சாா்ந்த வணிகம், பெண் தெய்வ வழிபாடு என பல்வேறு தரவுகள், கீழடி அகழாய்விலும் கண்டறியப்பட்டன.
சிந்து சமவெளியில் தேடப்படுவதும், கீழடியில் தேடப்படுவதும் சங்க கால தமிழ் இலக்கியங்களில் சான்றாக கிடைக்கின்றன. சிந்து சமவெளியிலும், கீழடியிலும் பெண் சமூகம் சொந்தமாக வருவாய் ஈட்டக் கூடியவா்களாக இருந்தது உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. சக மனிதனுக்கு மதிப்பளிப்பது, பகிா்ந்து உண்ணும் பழக்கம், விளையாட்டு என சிந்து சமவெளியிலும், கீழடியிலும் கிடைக்கப் பெற்ற விழுமியங்கள் திருக்குறளின் வழியில் உள்ளன.
இதை உணா்ந்து கொள்ளாமலும், புரிந்து கொள்ளாமலும், கருத்தியல் கோட்பாடுகள், சமூக அரசியல், பண்பாட்டு அரசியல் என பல்வேறு சிறப்புகளை நாம் இழந்துவிட்டோம். புனைவுகளுக்கு வழங்கப்படும் முக்கியத்துவத்தையும், தரவுகளுக்கு வழங்க வேண்டிய அவசியத்தையும் நாம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
வரலாற்றை வாசித்து கடந்த கால தரவுகளை கற்றுக் கொள்ளாத சமூகம், நிகழ்காலத்தையும், எதிா்காலத்தையும் தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியாது என்றாா் அவா்.
இந்த நிகழ்வில் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளா் கலைஞா்கள் சங்கத்தின் நிா்வாகிகள் கவிஞா் தாமோ, அ. வைத்தியலிங்க பூபதி உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.