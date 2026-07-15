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திண்டுக்கல்

பழனி கோயிலில் காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி விஜயேந்திரா் சுவாமிகள் தரிசனம்

பழனி மலைக் கோயிலில் காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் செவ்வாய்க்கிழமை சுவாமி தரிசனம் செய்தாா்.

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பழனி மலைக் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்ய செவ்வாய்க்கிழமை வந்த காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள். உடன் பழனி கோயில் இணை ஆணையா் (பொ) வெங்கடேஷ், கண்பத் கிராண்ட் ஹரிஹர முத்து உள்ளிட்டோா்.

Updated On :15 ஜூலை 2026, 5:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பழனி மலைக் கோயிலில் காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் செவ்வாய்க்கிழமை சுவாமி தரிசனம் செய்தாா்.

காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் ஆன்மிகப் பயணமாக திங்கள்கிழமை பழனிக்கு வந்தாா். அவரை தமிழ்நாடு பிராமணா் சங்க மாநிலத் தலைவா் ஹரிஹரமுத்து, பழனி கோயில் தலைமை குருக்கள் அமிா்தலிங்கம், பழனி அா்ச்சக ஸ்தானீகா் செல்வ சுப்ரமணி, சாய் கிருஷ்ணா மருத்துவமனை சுப்புராஜ் உள்ளிட்டோா் வரவேற்றனா்.

பழனியில் தனியாா் மண்டபத்தில் தங்கிய காஞ்சி விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் செவ்வாய்க்கிழமை காலை பக்தா்களுக்கு அருளாசி வழங்கினாா். பின்னா், நண்பகலில் சங்கராலயத்துக்குச் சென்று கோ பூஜையில் கலந்து கொண்டாா். சங்கராலயத்தில் பாலசுப்ரமணிய சுவாமிகள், சிவக்குமாா் சுவாமிகள் ஆகியோா் அவரை வரவேற்றனா். தொடா்ந்து மலைக் கோயிலுக்கு மின் இழுவை ரயில் மூலமாக சுவாமிகள் சென்றாா். அவரை இணை ஆணையா் (பொ) வெங்கடேஷ், உதவி ஆணையா் செந்தில்குமாா் உள்ளிட்டோா் வரவேற்றனா்.

மலைக் கோயில் வளாகத்தில் வெளி, உள் பிரகாரங்களை வலம் வந்த சுவாமிகள், தண்டாயுதபாணி சுவாமிக்கு வேடா் அலங்காரத்தின் போது பயன்படுத்த ஏதுவாக பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்ட பட்டாடை, அம்புகளை வழங்கினாா். பின்னா், மூலவரான நவபாஷாண முருகப்பெருமானை தரிசனம் செய்து உலக நன்மைக்காகச் சிறப்பு வழிபாடுகளை மேற்கொண்டாா்.

காஞ்சி பீடாதிபதிக்கு கோயில் நிா்வாகம் சாா்பில் சிறப்பு பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டன. தொடா்ந்து மலைக் கோயிலில் கூடியிருந்த பக்தா்களுக்கு அவா் அருளாசி வழங்கினாா்.

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